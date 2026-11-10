* الملقي: القدرة والكرامة والشجاعة ركائز القيادة المسؤولة.. والمسؤول الحقيقي يقدّم مصلحة الوطن ورفاه أبنائه على بقائه في المنصب

* ناصر الدين: فلسفة "الشرق الأوسط" تقوم على تأهيل الإنسان وتمكينه من إنتاج المعرفة.. ونتطلع إلى أن تكون الجامعة إحدى روافع الدولة الأردنية العظيمة

خبرني - أكد دولة رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس مجلس الأعيان، الدكتور هاني الملقي، ارتكاز قوة الأردن على تماسك نسيجه الوطني ووحدة مكوناته، مشددًا على أن المملكة عصيّة على محاولات النيل من أمنها واستقرارها، وأن من يقفون وراء هذه المحاولات يجهلون تاريخ الأردن وطبيعة مجتمعه، وينطلقون من أفكار ومعتقدات قائمة على الباطل.

جاء ذلك خلال استضافته في "حوارات الشرق الأوسط" بجامعة الشرق الأوسط، تحت عنوان "الشباب وحماية الوطن: الوعي والمسؤولية وسط التحديات"، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، والنائب الأستاذة الدكتورة تمارا ناصر الدين، والنائب الدكتور أحمد عشا الدوايمة، إلى جانب عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من الطلبة.

واستهل الملقي حديثه باستذكار شهداء الاعتداءات الأخيرة، قائلًا إن الجرائم التي تستهدف أمن الأردن ووحدته تعكس جهل مرتكبيها بحقيقة المجتمع الأردني وتاريخه، وبما يجمع أبناءه من روابط وطنية راسخة.

وأشار الملقي إلى أن المسؤول القادر على خدمة الدولة وتحقيق مصالحها لا بد أن يتحلى بثلاث ركائز أساسية، هي القدرة التي تُكتسب بالتعلم والممارسة، والكرامة التي تتجسد في التمسك بالمبادئ والثبات عليها، والشجاعة التي تظهر في اتخاذ القرارات الصائبة وتحمل تبعاتها، مضيفًا أن جوهر المسؤولية يكمن في تقديم مصلحة الوطن وقوته ورفاه أبنائه على الاعتبارات الشخصية، وفي مقدمتها الاستمرار في المنصب.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين أن فلسفة الجامعة تنطلق من الإنسان، بوصفه محور العملية التعليمية وغايتها، من خلال تأهيله وإعداده وتمكينه من إنتاج المعرفة وترسيخها وتوظيفها على النحو الذي يحقق أثرًا حقيقيًا في المجتمع.

وأشار إلى أن "حوارات الشرق الأوسط" تجسّد هذا التوجه، من خلال استضافة شخصيات سياسية وفكرية مؤثرة في المشهد الوطني، تتيح المجال أمام الطلبة للتحاور معها بصورة مباشرة ومسؤولة، بما يعزز وعيهم بالقضايا العامة، معربًا عن تطلعه أن تكون الجامعة إحدى روافع الدولة الأردنية العظيمة.

بدوره، أكد عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الأستاذ الدكتور هاني البدري أهمية الحوار المسؤول في تعزيز قدرة الأجيال الشابة على فهم المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتمييز بين المعلومات الموثوقة والخطابات المضللة.

هذا وشهدت الحوارية نقاشًا أجاب خلاله الملقي عن تساؤلات أكاديميي الجامعة وطلبتها، حول التحديات الراهنة وسبل التعامل معها، والمسؤولية الوطنية في حماية مكتسبات الدولة وتعزيز استقرارها.