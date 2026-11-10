أنقذوا حمضيات الأغوار قبل أن تصبح الخسارة أزمة قطاع

يظهر جلياً أن ما حدث في مناطق من الأغوار الشمالية في أواخر تشرين الأول من 2026 لم تكن عاصفة جوية عابرة وإنتهت بذوبان حبات البَرَد لكن كشفت عن قضية كبيرة تتعلق بمدى جاهزية المنظومة الزراعية لمواجهة التغيرات المناخية ومدى قدرة السياسات العامة على حماية المزارع وإستدامة الإنتاج. وهنا يظهر سؤال جوهري :هل يتم الإكتفاء بحصر الأضرار وتعويض المزارعين وهو أمر تحصيل حاصل لإستعادة جزء من حقوقهم أم يجب العمل على إعادة صياغة السياسة الزراعية خاصة قطاع الحمضيات ؟

عند تساقط ثمار الحمضيات قبل قطافها وتضرر الأشجار والمحاصيل وشبكات الري وغيرها من البنية التحتية الزراعية فإن الخسارة لا تقف عند حدود قيمة الثمار المفقودة ولكن تمتد إلى دخل الأسر الزراعية والعمالة والتسويق والإلتزامات المالية على المزارع والإستثمار في الموسم المقبل وصولاً إلى الأمن الغذائي وإستقرار في سلاسل التوريد. وبالتالي، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: كيف يتم تعويض المزارعين عما خسروه؟ بل كيف يتم منع تكرار الخسائر ذاتها، وبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر المناخية والإقتصادية؟ .

و إن التعامل مع ما حدث بإعتباره أزمة موسمية مؤقتة قد يؤدي إلى معالجة آثارها المباشرة دون التوقف عند الأسباب والتحديات الهيكلية التي كشفت عنها مما تستدعي نقاشاً يتجاوز وصف الحالة الجوية إلى مساءلة السياسات العامة وفاعلية التنسيق المؤسسي وكفاءة إدارة المخاطر الزراعية.

وتتعدد أبعاد هذه المساءلة، فعلى المستوى السياسي تظهر الحاجة إلى مراجعة السياسات العامة ومدى فاعلية التنسيق بين المؤسسات المعنية وتحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والمحاسبة على النتائج.أما على المستوى الفني فلا يتم الإكتفاء بوصف المنخفض الجوي وشدة تساقط البَرَد، لكن يجب ربط ذلك بالمخاطر المناخية والإنتاجية والتسويقية وتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتوفير الإرشادات الفنية للمزارعين قبل وقوع المخاطر وأثناءها وبعدها.وعلى المستوى التنموي تظهر الحاجة إلى رؤية مستقبلية قابلة للتنفيذ تتضمن حلول عملية لتطوير القطاع.

يحتل قطاع الحمضيات موقعاً مهماً في الخارطة الزراعية الأردنية وتتركز زراعته بصورة كبيرة في الأغوار الشمالية حيث تتمتع هذة المنطقة ب ظروف بيئية ومناخية ملائمة نسبياً لهذا النشاط الزراعي.وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 إلى أن المساحة المزروعة بالحمضيات في المملكة بلغت نحو 75.4 ألف دونم، فيما بلغ عدد الأشجار قرابة 2.5 مليون شجرة،كما سجل إنتاج الحمضيات نحو 154.5 ألف طن في عام 2023 .أما المعلومات غير الرسمية فتشير إلى المساحة المزروعة في الحمضيات في منطقة الأغوار الشمالية فقط تقارب 85-90 الف دونم وأنها تغطي حوالي 65% من إحتياجات المملكة.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية القطاع من حيث المساحة والإنتاج والإستثمار والعمالة، كما تؤكد أهمية منطقة الأغوار الشمالية بوصفها منطقة رئيسية في منظومة إنتاج الحمضيات الوطنية. بالتالي فإن أي خلل يصيب هذا القطاع لا يقتصر أثره على المزارع وحده لكن يمتد إلى الأنشطة الإقتصادية المرتبطة به منها النقل والتعبئة والتخزين والتصنيع والتسويق.

أما وصف الحادثة بأنها غير مسبوقة فهذا يحتاج الى توثيق أرصادي ومقارنة بالسجلات المناخية التاريخية كون شدة الضرر التي شهدها المزارعون تستحق كل الإهتمام وإثبات أنها سابقة تاريخية يتطلب أدلة علمية واضحة.

إن إدارة الأزمات الزراعية ليست مسؤولية جهة واحدة لكن منظومة متكاملة تتطلب وضوح الأدوار وتنسيق القرارات ومسائلة مؤسسية عن النتائج وجوهر الحوكمة هنا أن توزيع المهام بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مع وجود جهة تقود النتائج النهائية وتفيد بالتغذية الراجعة لكافة المهام.

أما الإقتصار على التعويض وإعادة المزارع إلى نقطة البداية يعني إمكانية مواجهة المشكلة نفسها عند أول عاصفة قادمة ، لكن الحل الحقيقي يكمن في تحويل قطاع الحمضيات من نشاط يعتمد على بيع الثمار الطازجة إلى منظومة إقتصادية متكاملة.

كما أ ن السياسة الزراعية الفاعلة لا تقاس فقط بحجم الدعم الذي تقدمه بل بقدرتها على بناء بيئة إنتاج مستقرة قدر الإمكان وتحقيق عائد للمزارع، وتوفير الغذاء للمستهلك، وجذب الإستثمار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.وهذا يتطلب الانتقال من التعامل مع الزراعة كنشاط إنتاجي إلى التعامل معها بإعتبارها منظومة اقتصادية وطنية تشمل الإنتاج والتمويل والتصنيع والنقل والتجارة والبحث العلمي والموارد الطبيعية.

فالمزارع لا يحتاج إلى قرارات موسمية فقط، بل يحتاج إلى وضوح في السياسات وشراكة حقيقية في صناعة القرار الزراعي ، كما تبرز تحديات إدارة المخاطر المالية التي يتحملها المزارع على امتداد سلسلة القيمة فيمكن أن لا يغطي التعويض حتى عند صرفه، الخسائر الإقتصادية الفعلية خصوصاً إذا تأخر وصوله أو اقتصر على تقدير قيمة المحصول المتضرر دون احتساب الأضرار التي تلحق بالأشجار والبنية التحتية والقدرة الإنتاجية للموسم المقبل.ويضاف إلى ذلك تحدي المياه والطاقة وإرتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وما تفرضه هذه العوامل من ضغوط على ربحية المزارع واستمرارية نشاطه.

ومن الضروري أيضاً توجيه البحث العلمي نحو أبحاث تطبيقية تستهدف تحديد أصناف الحمضيات الأكثر ملاءمة للبيئة الأردنية والظروف المناخية المتغيرة وتطوير وسائل حماية الأشجار وتحسين إدارة الآفات والأمراض، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة. والأهم أن تتحول نتائج هذه الأبحاث إلى حلول قابلة للتطبيق في الحقول لا أن تبقى محصورة في الدراسات الأكاديمية والتوصيات النظرية.

الخلاصة:

إن مستقبل الحمضيات لا يجب أن يكون رهينة الطقس أو تقلبات السوق. ومن مصلحة الأردن أن تتحول الأغوار الشمالية من منطقة تنتج الحمضيات وتبيعها خاماً إلى نموذج وطني للإنتاج الذكي والتصنيع الزراعي والابتكار والتسويق المستدام.

أما حماية المزارع ف هي حماية للإقتصاد الوطني وعاصفة الأغوار الشمالية يجب ألا تنتهي ب إ نتهاء أعمال حصر الأضرار أو صرف التعويضات. بل يجب أن تكون نقطة تحول في طريقة التفكير في مستقبل الزراعة الأردني، فالحاجة كبيرة إلى إدارة المخاطر قبل وقوعها ووجود مؤسسات تتكامل أدوارها لا تتضارب وحلول علمية تطبيقية وسياسات تحمي إستمرارية الإنتاج .

فالأزمات قد تكون خارج سيطرة الانسان لكن الإستعداد لها وإدارة آثارها وبناء مستقبل أكثر أماناً للقطاع الزراعي، مسؤولية يمكن التخطيط لها والعمل من أجلها.