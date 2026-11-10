سوريا .. والأردن .. أخوّة .. تُثلِج الصدر

ينشرح صدري ، وينتشي شعوري القومي ، عندما يحدث تقارب — أي تقارب — بين أي قطرين عربيين شقيقين . ويندحر اليأس قليلاً ، ويتراجع ، ويظهر بصيص من الأمل ، وتعود لي روحي ، ويخف شعور الإنهزام الداخلي الذي يخنقني .

فكيف يكون شعوري عندما يكون التقارب سورياً أردنياً ، خاصة عندما تبين انه راسخاً ، وصلباً لأنه خضع لإختبار خطير عظيم ، وصمد . هذا التقارب ، والنجاح بهذا الإختبار حصل بين الأردن الحبيب ، وسوريا الحبيبة ، وتم تجاوزه والحمد لله بودٍ ، وحرصٍ ، وعقلانية .

سوريا ، الشام ، دمشق هي إحدى أهم الحواضر العربية الثلاثة ، مع بغداد ، والقاهرة . صانعة أمجاد العرب ، الفاعلة والمؤثرة بالتاريخ العربي على مر الزمان .

سوريا ، ليست كأي قُطر عربي ، عند العرب عامة ، وعند الأردنيين خاصة . الأردنيون يعشقون الشام ، ويحبونها حُباً عظيماً .

تأمّلوا جيداً فيما صرّح به معالي / أسعد الشيباني ، وزير الخارجية السوري ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع معالي / أيمن الصفدي ، أثناء انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري ،

، حيث أكد : [[ ان العلاقات السورية— الأردنية (( في أفضل أحوالها منذ مئة عام )) ، وان (( الشراكة الإستراتيجية )) بين البلدين (( أبقى من أي عارض )) ، او حدثٍ عابر . كما أشار الى ان الجوار بين البلدين فرضته الجغرافيا ، بينما ترسخت الشراكة (( بالإرادة المشتركة )) التي تستند الى (( روابط عائلية )) ، (( وتاريخ مشترك )) ، (( ومصير واحد )) . وشدّد على ان (( أمن الأردن إمتداد لأمن سوريا والعكس صحيح )) . مؤكداً على استمرار العمل على ضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب بكل حزم . واعتبر ان ما حدث في درعا كان (( إختباراً لهذه العلاقة)) ، وانه خطأ لن ينهي العلاقة . موضحاً ان سوريا تعمل على تنفيذ نتائج التحقيق بشأن الحادثة ، وأن الجانب الأردني أبدى إنفتاحاً لمعالجتها سريعاً . كما أعلن عن توقيع ( ١١ ) وثيقة تعاون ، تشمل مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات ، ومشيراً الى تضاعف التبادل التجاري بين البلدين الى ( ٣ ) أضعاف خلال عام واحد . وقال : ان دمشق تريد أفضل العلاقات مع الأردن بشرط ان تقوم على الإحترام المتبادل ، والسيادة ، والكرامة . وأعلن عن إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين عمان ودمشق ، ورفع قدرة وكفاءة معبر نصيب الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين ، في خطوة تعكس توسع الشراكة الإقتصادية بين الجانبين . هذا إضافة الى إشادته بدعم الأردن لسوريا في بداية الثورة ، وإستضافتها للسوريين الذين غادروا سوريا هرباً من الأوضاع التي كانت سائدة ]].

أما معالي / أيمن الصفدي ، وزير الخارجية الأردني ، فقد أعرب عن أسف وتعازي ومواساة المملكة بضحايا حادثة درعا ، مقدماً التعازي الى سوريا والى ذوي الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين . وحضر اللقاء من الجانب الأردني مدير المخابرات العامة ، ورئيس هيئة الأركان المشتركة . ومن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين، ورئيس هيئة الأركان العامة ، ورئيس جهاز الإستخبارات العامة .

أتوقع ان العلاقة الأردنية السورية ستشهد تطوراً غير مسبوق ، كما ستشهد إستقراراً ، وثباتاً ، وحرصاً من القطرين الشقيقين .

الشام الشقيقة الحبيبة هي نحن ، ونحن هم . هم الأهل ، وهم الأشقاء ، وهم الأنسباء . فشعبينا متمازجين بسبب المصاهرة ، والنسب ، والجيرة ، والعروبة .

حوران الحبيبة مقسومة الى نصفين ، نصف أردني ونصف سوري ، حتى القبائل والعشائر والعائلات نصفها يقيم في شمال الأردن والنصف الآخر في جنوب سوريا .

كما تتماثل العادات والتقاليد واللهجة بأدق تفاصيلها حدّ التماثل التام .

عشرات العائلات من أصل سوري أصبحوا أردنيون وتجنسوا منذ ما يقارب القرن ويزيد .

سيكون من أحد أهم مرتكزات نماء وازدهار وثبات العلاقة بين القطرين الشقيقين هو النهج السياسي الأردني الثابت المتمثل في عدم التدخل في شؤون الغير من الأقطار العربية الأخرى ، هذا النهج العروبي الراقي الصادق .

أحياناً يكون هناك خصوصيات في علاقات بعض الأقطار العربية المتجاورة جغرافياً بين بعضها البعض فمثلاً لا يمكن تقبّل ان تسوء العلاقة بين الأردن وفلسطين ، والأردن وسوريا ، والأردن والعراق .. وهكذا .

كم أنا فرح بتطور العلاقات السورية الأردنية إيجابياً . كيف لا ، ونحن أشقاء الدم ، والجين ، والتاريخ ، والجغرافيا ، والعروبة ، والدين ، واللغة ، والتاريخ المشترك والمصير المشترك . كيف لا ونحن شعب واحد ، ألم نكن قطراً عربياً واحداً إسمه بلاد الشام !؟

القطرين الشقيقين الأردن وسوريا في عين العاصفة ، والأخطار متعددة ، وخطيرة وداهمة ، وليس امامهما الا ان يشد كل طرفٍ من عضُد أخيه عند المواجهة ، ليقوى كل واحدٍ بمؤازرة الآخر .

داعياً الشعبين الشقيقين السوري والأردني ان يكونا عصيين على الإختراق والإستهداف مهما كان نوعه وحجمه ومصدره . كما على الطرفين ان لا يغيب عنهما ولو للحظة واحدة انه من المتوقع حصول ما يكدر صفو علاقاتنا الطيبة — لا سمح الله — لكن عليهما ان يتنبها للخطر ، ويحرصان على استمرارية العلاقة وديمومتها ، وان يتم تجاوز ما سيحصل من خلافات طارئة بعقلانية ، والتفكير الفوري في الحلول الناجعة قبل إستفحال الأمر ، لقطع الطريق على المتربصين .

الأخوّة الأردنية السورية، تُثلِج الصدر ، وتبعث على الفخر . متضرعاً للعلي القدير ان يأتي اليوم الذي نشهد فيه نماءاً للعلاقات الثنائية العربية العربية لما فيه مصلحة كافة الأقطار العربية .

اللهم إحفظ الأردن وسوريا وكافة الأقطار العربية من كيد الكائدين ، وتربص المتربصين ، اللهم آمين .