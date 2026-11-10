اتهام أمريكيين من أصول أردنية بالاحتيال بـ29.7 مليون دولار في الولايات المتحدة

خبرني - أوقفت السلطات الأمريكية مواطنين أمريكيين من أصول أردنية، يبلغان من العمر 38 و45 عاماً، ووجهت إليهما اتهامات في قضية احتيال على برنامج الإعانات الغذائية الفيدرالي، تُقدّر قيمتها بنحو 29.7 مليون دولار.

ونقلت صحيفة «جورنال نيوز» المحلية في ولاية أوهايو عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شخصين آخرين يُشتبه في تورطهما بالقضية فرا مؤخراً إلى الأردن، دون توجيه اتهامات إليهما حتى وقت نشر التقرير، فيما لم تكشف الصحيفة عن اسميهما أو جنسيتهما أو أسباب توجههما إلى المملكة.

وبحسب التقرير الذي نشره الصحفي كورنيليوس فروليك في 9 تشرين الثاني 2026، أُلقي القبض على المتهمين، المشار إليهما بالأحرف الأولى (ي. ج) و(ك. ر)، خلال شهر تشرين الأول الماضي، ووجهت إليهما أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من أوهايو تهم الاحتيال عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، والتآمر لارتكاب الاحتيال، والتآمر لغسل الأموال.

ويقيم المتهم الأول في شمال غربي ولاية إنديانا بالقرب من حدود إلينوي، فيما يقيم الثاني في منطقة شيكاغو الكبرى، بينما يطالب الادعاء بإبقائهما قيد الاحتجاز خشية فرارهما.

شبكة يُشتبه في استيلائها على إعانات غذائية

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين كانا جزءاً من شبكة يُشتبه في استيلائها بصورة احتيالية على إعانات غذائية بقيمة 29.7 مليون دولار، من خلال عشرة متاجر، بينها متجران كانا يملكانهما ويديرانهما في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

وتتعلق القضية ببرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، المعروف سابقاً باسم «قسائم الغذاء»، والممول من الأموال الفيدرالية، إذ تقول السلطات إن المتهمين وآخرين حصلوا بطرق احتيالية على بيانات حسابات آلاف المستفيدين في ولاية أوهايو وولايات أخرى، واستخدموها لتحصيل مدفوعات خلال الفترة الممتدة من شباط 2024 وحتى نيسان 2025.

ومن بين المتاجر التي شملها التحقيق متجر «إنغلوود فود هولسيل ماركت» في شيكاغو، الذي كان المتهم الأول يملكه ويديره، وتقول السلطات الفيدرالية إن الشبكة صرفت من خلاله أكثر من 7.7 مليون دولار من الإعانات المسروقة أو المصروفة دون إذن، بينها 1.2 مليون دولار من إعانات ولاية أوهايو.

وبحسب وثائق قدمها المدعون الفيدراليون للمحكمة، بلغ إجمالي الإعانات التي صُرفت بصورة غير قانونية من حسابات مستفيدين في أوهايو نحو 1.8 مليون دولار، فيما يُنسب إلى المتهمين ومشتبه بهم آخرين إجراء آلاف عمليات نقل البيانات إلكترونياً بين ولاية إلينوي وخوادم إدارة الوظائف والخدمات الأسرية في جنوب أوهايو.

آلاف المتضررين وعقوبات قد تصل إلى 20 عاماً

وتظهر سجلات المحكمة أن العملية ألحقت الضرر بآلاف الأشخاص، وأن عدداً من المعاملات استخدمت بيانات حساب مسروقة تعود لأحد المستفيدين في مقاطعة غرين.

وقال المدعون إن التحقيق لا يزال مستمراً، وقد يكشف عن ضحايا إضافيين وخسائر تتجاوز التقديرات الحالية، مشيرين إلى أن المتهمين قد يواجهان، في حال إدانتهما، أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً أو أكثر.

ويحصل المستفيدون من البرنامج على بطاقات دفع إلكترونية تشبه البطاقات المصرفية أو بطاقات الخصم، ويستخدمونها لدى المتاجر المشاركة لشراء السلع التي يغطيها البرنامج، ويمكن استخدام هذه البطاقات لدى المتاجر المعتمدة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وفي قضية منفصلة، وجهت السلطات الأمريكية خلال تشرين الأول الماضي اتهامات إلى ستة أشخاص في ولاية أوهايو، يُشتبه في تورطهم باستبدال بطاقات إعانات غذائية بأموال نقدية وماريجوانا وسلع أخرى غير مشمولة بالبرنامج، وذلك في محطة وقود بمدينة إقليد بالقرب من كليفلاند.

وتوزع ولاية أوهايو نحو 263 مليون دولار شهرياً من هذه الإعانات على قرابة 1.4 مليون شخص، فيما تشير بيانات الولاية إلى أن نحو 175,800 شخص في مقاطعات باتلر وشامبين وكلارك وغرين وميامي ومونتغومري ووارن يتلقون إعانات تُقدّر قيمتها بنحو 30 مليون دولار شهرياً.