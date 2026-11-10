الاردن .. استقبال 5.66 مليون زائر حتى أيلول 2026

خبرني - حقق قطاع السياحة في الأردن نتائج قياسية ومؤشرات نمو مرتفعة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بتنشيط سياحة الفعاليات وتطوير البنية التحتية للمواقع التراثية والدينية.

ووفقاً لتقرير الربع الثالث من عام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026–2029)، الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، ارتفع الدخل السياحي التراكمي ليصل إلى 4.50 مليار دينار أردني منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول، بالتوازي مع استقبال 5.66 مليون زائر وافد إلى المملكة.



وسجلت المواقع السياحية والأثرية 1.93 مليون زيارة؛ حيث تصدرت مدينة العقبة الوجهات السياحية باستقبالها 656.6 ألف زائر مبيت، تلتها البترا بـ 362 ألف زائر، ووادي رم بـ 219.1 ألف زائر.



وعلى صعيد السياحة الداخلية، شهد برنامج "أردتنا جنة" مشاركة واسعة بلغت نحو 202 ألف مشارك عبر 6,430 رحلة سياحية إلى مختلف المحافظات.



كما تم تنفيذ 9 فعاليات فنية كبرى استقطبت 42 ألف شخص—من بينهم 24 ألف زائر من خارج المملكة—إلى جانب إدراج 189 فعالية متنوعة عبر منصة (calendar.jo).



وشهد القطاع حراكاً تطويرياً شاملاً ركز على الترميم وتأهيل الكوادر؛ تضمن الانتهاء من تطوير وسط مدينة السلط القديمة، وتأهيل المرافق السياحية في جرش والعقبة والبحر الميت، وإنجاز مراحل متقدمة في متنزه عجلون الوطني ومركز زواره، إلى جانب توقيع اتفاقية تطوير البنية التحتية للأراضي المجاورة لموقع المغطس، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين والباحثين عن العمل في القطاع بنسبة مشاركة نسائية بلغت 68%.