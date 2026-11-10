341 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلون في الأردن

خبرني - أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الأردن بلغ أكثر من 341 ألف لاجئ حتى الأول من تشرين الثاني 2026، حيث يشكل السوريون الغالبية العظمى منهم بنسبة 93.3%، فيما يقيم 78.5% من إجمالي المسجلين خارج المخيمات، مقابل 21.5% داخلها.استكشف التاريخ

وبحسب البيانات، بلغ عدد اللاجئين المقيمين خارج المخيمات نحو 268 ألف لاجئ، مقابل 73 ألف في المخيمات، ما يعكس تركز النسبة الأكبر من اللاجئين في المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات.

وتصدر السوريون الجنسيات المسجلة بنحو 318 ألف لاجئاً، وبنسبة 93.3% من الإجمالي، يليهم العراقيون نحو 11 ألف لاجئ، ثم اليمنيون نحو 5 آلاف لاجئ، والسودانيون بواقع بلغ نحو 4 لاجئ، فيما بلغ عدد الجنسيات الأخرى 668 لاجئ.استكشف التاريخ

وفيما يتعلق بالتركيبة العمرية، شكل الأطفال دون سن 18 عاماً أكثر من نصف إجمالي اللاجئين المسجلين، بواقع بلغ نحو 178 ألف طفل، مقابل نحو 151 من البالغين، ونحو 11 ألف من كبار السن.

وفي توزيع اللاجئين داخل المخيمات، استضاف مخيم الزعتري نحو 43 ألف، فيما بلغ عدد المقيمين في مخيم الأزرق نحو 30 ألف.

وفي جانب الاحتياجات الخاصة، أظهرت البيانات وجود نحو 41 ألف لاجئ يعانون حالات طبية، إضافة إلى نحو 16 ألف طفل معرض للخطر، ونحو 6 آلاف لاجئ لديهم احتياجات محددة للحماية القانونية، و نحو 3 آلاف من النساء المعرضات للخطر، إلى جانب 861 طفلاً غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن أسرهم.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم وتنوع احتياجات اللاجئين في الأردن، وأهمية استمرار الجهود الإنسانية وتوفير خدمات الحماية والرعاية، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية التي تستضيف الغالبية العظمى منهم.