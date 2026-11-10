مواجهة سياسية داخل الكنيست: نتنياهو يصعّد ضد الأحزاب العربية

خبرني - شهدت جلسة افتتاح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، اليوم الثلاثاء، سجالاً سياسياً حاداً بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقادة المعارضة، على خلفية إمكانية تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية.

وهاجم نتنياهو خلال كلمته إمكانية إقامة حكومة بمشاركة أو دعم القائمة المشتركة وحزب «رعام»، مدعياً أن الحزبين لا يعترفان بحق إسرائيل في الوجود دولةً يهودية، كما وجّه تحذيرات إلى الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى حكومة يقودها معسكر التغيير.

وفي المقابل، قاطع رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت كلمة نتنياهو، مطالباً إياه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، ومتسائلاً عن قضية المستشارين المرتبطين بقطر، كما وجّه عضو الكنيست غلعاد كريف اتهامات لنتنياهو في ختام كلمته.

من جهته، هاجم رئيس حزب «يَشَر» غادي أيزنكوت خطاب نتنياهو، واصفاً إياه بـ«الخطاب المثير للذهول والمحرّض والمليء بالكراهية والانقسام»، معتبراً أن استمرار حكمه يفاقم الانقسام داخل إسرائيل ويعرّض أمنها للخطر، ودعا إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية بصورة عاجلة.

بدوره، أعلن رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، عقب مغادرته قاعة الكنيست أثناء خطاب نتنياهو، أن الأخير يجد صعوبة في استيعاب أن الجمهور الإسرائيلي أطاح به، متهماً إياه بالتحريض على الجمهور العربي ومحاولة التشبث بالحكم بالقوة، مضيفاً أن إسرائيل ستشهد قريباً تشكيل حكومة وصفها بحكومة الإصلاح والإنقاذ.

وفي سياق التحركات السياسية، تتواصل جهود معسكر التغيير لتشكيل حكومة بديلة، بالتزامن مع تقديم حزب «يَشَر» أكثر من 61 توقيعاً للمطالبة باستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بعضو الكنيست متان كاهانا.

كما قدم الحزب، بالتعاون مع كتل أخرى، مشاريع قوانين لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، وإلغاء عدد من التشريعات المرتبطة بالتغييرات القضائية التي أقرتها الحكومة السابقة.

وفي المقابل، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذراً من ضغوط دولية مرتقبة بشأن الملف الإيراني، ومطالباً الأحزاب بوضع الخلافات السياسية جانباً لمواجهة التحديات الأمنية.