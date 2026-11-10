ارتفاع درجات الحرارة نهاراً في الأردن.. والبرودة تعود ليلاً

خبرني - تشير آخر التحديثات الجوية بمركز طقس العرب إلى تباين واضح بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل في المملكة خلال الأيام القادمة، إذ يُتوقع أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع نهاراً مع تأثر المملكة بالامتداد الغير فعال لمنخفض البحر الأحمر حيث تصبح الأجواء أكثر اعتدالاً، في حين تبقى الأجواء باردة بشكل عام خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء معتدلة نهارًا

ويُتوقع أن تشهد المملكة ارتفاعاً تدريجياً على درجات الحرارة خلال ساعات النهار بالأيام القادمة، مع أجواء أكثر اعتدالاً مقارنة بالفترات السابقة، وتكون الأجواء مناسبة لممارسة الأنشطة الخارجية خلال ساعات الظهيرة، مع استمرار البرودة النسبية خلال الصباح الباكر.

الأجواء الباردة تفرض سيطرتها خلال ساعات الليل

وعلى الرغم من الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة نهاراً، فإن الأجواء الباردة نسبياً ستبقى حاضرة خلال ساعات الليل، إذ تنخفض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، وتصبح الأجواء أكثر برودة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر.

ويعود هذا التباين الحراري إلى اختلاف طبيعة التسخين والتبريد بين النهار والليل، حيث تسهم أشعة الشمس في رفع درجات الحرارة نهاراً، بينما تفقد الأرض جزءاً من حرارتها بعد غروب الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مجدداً.