في التسعيرة الثانية.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

خبرني - انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الثلاثاء، بمقدار دينار و40 قرشا، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويضاف هذا الانخفاض الى انخفاض سابق بلغ 10 قروش في التسعيرة الصباحية مقارنة بتسعيرة يوم امس الاثنين ، ليبلغ مجموع الانخفاض اليوم 150 قرشا للغرام.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، الأكثر رغبة لدى الأردنيين بعد التسعيرة الثانية ، 82.60 دينار، مقابل 79.20 دينار لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 94.80 دينار، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 73.20 دينار.