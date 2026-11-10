توتر داخل الكنيست الإسرائيلي.. بن غفير يقاطع يوسف جبارين ويصرخ: «لمن تتعهد؟ لحماس؟»

خبرني - شهدت الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، مشادة كلامية حادة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، وذلك خلال مراسم أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، في مشهد عكس حدة التوتر السياسي داخل البرلمان الإسرائيلي.

وبدأت الواقعة عندما جاء دور النائب يوسف جبارين لأداء اليمين الدستورية، وردد العبارة الرسمية المخصصة لهذه المراسم: «أتعهد»، وهي الصيغة التي يعلن من خلالها أعضاء الكنيست التزامهم بأداء مهامهم البرلمانية.

لكن جبارين لم يتمكن من إكمال المراسم بهدوء، بعدما قاطعه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورفع صوته في وجهه قائلاً: «لمن يتعهد؟ هل يتعهد لحماس؟»، في اتهام أثار أجواء من التوتر داخل قاعة البرلمان.

وجاءت المقاطعة في سياق الخلافات السياسية الحادة بين بن غفير والقائمة المشتركة، على خلفية مواقفها السياسية وانتقاداتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب والفلسطينيين.

جبارين: العمل على إنهاء حكم نتنياهو

وتأتي المشادة بعد تصريحات سياسية سابقة لجبارين، أعلن فيها أن القائمة المشتركة ستعمل على منع استمرار حكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه في الحكم، وستسعى إلى استخدام قوتها البرلمانية للتأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأكد جبارين أن القائمة ستضع قضايا المواطنين العرب في صلب عملها البرلماني، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة والعنف، ووقف هدم المنازل، ومواجهة التمييز في توزيع الميزانيات والموارد، إلى جانب قضايا العنف الشرطي وحرية التعبير والحقوق المدنية.

وكان جبارين قد تحدث عن استعداد القائمة المشتركة للمساهمة في إحداث تغيير سياسي وإبعاد نتنياهو وحلفائه، مع التأكيد على أن أي دعم برلماني يجب أن يرتبط بمواقف ومطالب سياسية واضحة.

افتتاح الكنيست وسط خلافات سياسية

وتزامنت الحادثة مع افتتاح الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، وأداء أعضائه الجدد اليمين الدستورية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية خلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وترتيبات قيادة البرلمان.

وتتواصل المشاورات السياسية بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد، وسط محاولات قوى المعارضة جمع الدعم البرلماني اللازم لتغيير القيادة السياسية، في مقابل مساعي الأحزاب اليمينية للحفاظ على نفوذها داخل مؤسسات الحكم.

وتسلط المشادة بين بن غفير وجبارين الضوء على حجم التوتر السياسي داخل الكنيست، ولا سيما في ظل الخلافات المتعلقة بمكانة الأحزاب العربية ودورها في المعادلة السياسية الإسرائيلية.