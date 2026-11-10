وفاة الحَاجَّةَ نجاح عَلِي العُضَيْبَاتِ (أم هشام)

خبرني - تَنْعَى عَشِيرَةُ العُضَيْبَات فقيدتها ، الحَاجَّةَ نجاح عَلِي ابراهيم أَبُو لَبَّاد العُضَيْبَاتِ (أُم هشام).

والمرحومة زوجة المُرَبِّي الفَاضِلِ الأُسْتَاذ مُحَمَّد علي أَبُو لَبَّاد العُضَيْبَات رئيس مجلس عشيرة العضيبات ، وَوالدة كل من هِشَام، وَ المهندس يَاسِر، وَ الدكتور طَاهِر وَ المهندس خَالِد والمهندس أَحْمد و المهندس عُمَرَ، و المهندس بَادِي، و المهندس عَلِيٍّ.

وَشَيَّعُ جُثْمَانُهَا إِلَىٰ مَقْبَرَة سوف الغربية بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ظهر اليوم الثلاثاء فِي مَسْجِدِ النُّورِ في سوف.

تَقَبُّلُ التَّعَازِي لِلرِّجَالِ فِي دِيوَانِ آلِ أَبُو لَبَّادِ العُضَيْبَاتِ – جَرَش، طَرِيقُ سُوف. وللنساء في منزل الفقيدة خلف مدرسة ديرالليات الثانوية طريق سوف.

وإِذَا نَنْعَىٰ الفَقِيدَةَ بِحُزْنٍ وَأَسًى، فَإِنَّنَا نَرْفَعُ أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ إِلَىٰ اللَّهِ العَلِيِّ القَدِيرِ أَنْ يَتَغَمَّدَهَا بِوَاسِعِ رَحْمَتِهِ، وَأَنْ يُسَكِّنَهَا فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.