خطوات إصدار تفويض قيادة مركبة إلكترونيًا في السعودية عبر أبشر

خبرني - أتاحت إدارة المرور في السعودية إصدار تفويض قيادة المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات المرور، بعد استيفاء الشروط وموافقة الطرف الآخر.

إذ تتيح الخدمة لمالك السيارة منح شخص آخر صلاحية قيادتها وفق ضوابط محددة. ويتطلب إتمام التفويض إدخال بيانات الشخص المراد تفويضه، واستيفاء شروط المركبة ورخصة القيادة، ثم موافقة الطرف الآخر على الطلب من حسابه في المنصة.

وتختلف إجراءات التفويض بحسب الغرض منه، سواء كان لاستخدام السيارة داخل المملكة أو لقيادتها خارج البلاد، كما توجد مجموعة من المتطلبات التي ينبغي التحقق منها قبل تقديم الطلب لتجنب رفضه.

طريقة إصدار تفويض قيادة مركبة عبر أبشر

يمكن لمالك المركبة تنفيذ إجراءات التفويض من خلال حسابه الشخصي في منصة أبشر، مع تحديد الشخص الذي يرغب في منحه صلاحية القيادة، واختيار نوع التفويض المطلوب. وتتمثل خطوات إصدار التفويض فيما يلي:

1. الدخول إلى منصة «أبشر» الإلكترونية

2. تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.

3. الانتقال إلى قسم «المركبات» واختيار «إدارة المركبات».

4. تحديد السيارة المراد إصدار التفويض بشأنها من قائمة المركبات المسجلة باسم المالك.

5. الضغط على خيار «التفويض على المركبات»، ثم اختيار إصدار تفويض جديد.

6. إدخال رقم هوية الشخص المراد تفويضه، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا مستوفيًا لشروط الخدمة.

7. تحديد نوع التفويض، سواء كان للقيادة داخل المملكة أو خارجها، وإدخال البيانات المطلوبة.

8. مراجعة تفاصيل الطلب والتأكد من صحة بيانات المركبة والمفوّض له.

9. تأكيد إصدار التفويض وإرسال الطلب إلى الطرف الآخر.

10. يتعين على الشخص المفوّض له الدخول إلى حسابه في أبشر وقبول الطلب حتى يصبح التفويض ساريًا.

وتتيح الخدمة تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة إدارة المرور، لكن إصدار الطلب وحده لا يعني اكتمال التفويض، إذ يجب أن يوافق الطرف الآخر عليه.

شروط إصدار تفويض قيادة مركبة في السعودية

حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لدى مالك المركبة والشخص الذي سيقودها، حتى يتمكن الطرفان من الاستفادة من خدمة التفويض عبر أبشر، وتشمل أبرز شروط إصدار التفويض ما يلي:

امتلاك مالك المركبة والمفوّض له حسابين مسجلين ومفعّلين في منصة أبشر.

أن تكون رخصة سير المركبة (الاستمارة) سارية المفعول.

وجود تأمين ساري على السيارة المراد إصدار التفويض بشأنها.

امتلاك المفوّض له رخصة قيادة خاصة سارية الصلاحية.

عدم وجود بلاغات أو قيود أمنية أو مرورية تمنع تنفيذ الخدمة.

سداد المخالفات المرورية المستحقة على مالك المركبة والمفوّض له قبل تقديم الطلب.

السماح بإضافة مفوّض واحد فقط لكل مركبة، سواء كان التفويض داخليًا أو خارجيًا.

عدم تجاوز مدة التفويض تاريخ انتهاء استمارة المركبة أو رخصة قيادة الشخص المفوّض له.

وبالنسبة للمقيمين، توجد ضوابط إضافية تتعلق بوضع الإقامة والتأشيرة؛ فلا يمكن إصدار تفويض لشخص يحمل تأشيرة خروج نهائي، بينما يُسمح للمقيم الموجود خارج المملكة بالحصول على التفويض إذا كان يحمل تأشيرة خروج وعودة سارية، على ألا تتجاوز مدة التفويض فترة صلاحية التأشيرة.

كيفية إصدار تفويض قيادة مركبة خارج المملكة

إذا كان مالك السيارة يرغب في السماح لشخص آخر بقيادتها خارج السعودية، فيمكنه إصدار تفويض خارجي عبر أبشر، بما يتيح للمفوّض له استخدام المركبة داخل المملكة وخارجها خلال الفترة المحددة في الطلب.

وتختلف هذه الخدمة عن التفويض الداخلي من حيث نطاق الاستخدام، كما تخضع لمجموعة من الاشتراطات، أبرزها:

أن تكون المركبة من فئة السيارات الخصوصية، إذ تقتصر الخدمة الإلكترونية على هذا النوع، بينما تتطلب مركبات الأجرة والحافلات ومركبات الأشغال العامة مراجعة إدارة المرور.

سريان استمارة المركبة ووجود تأمين ساري المفعول.

خلو السجل المروري لكل من مالك السيارة والشخص المفوّض له من المخالفات غير المسددة.

امتلاك المفوّض له رخصة قيادة خاصة سارية.

عدم وجود ملاحظات أمنية أو مرورية على المركبة أو مالكها أو الشخص المفوّض له.

عدم تجاوز مدة التفويض الخارجي 6 أشهر.

إذا كان المفوّض له مقيمًا خارج المملكة، فيجب أن تكون لديه تأشيرة خروج وعودة، وألا تزيد مدة التفويض على فترة صلاحيتها.

هل إصدار التفويض الخارجي برسوم؟

لا تترتب رسوم على إصدار تفويض قيادة المركبة خارج المملكة إلكترونيًا، إذ تقدم الخدمة مجانًا من خلال منصة أبشر، بشرط استيفاء جميع المتطلبات المحددة.

الفرق بين تفويض قيادة المركبة وإضافة مستخدم فعلي

يخلط بعض أصحاب السيارات بين خدمة تفويض قيادة المركبة وخدمة إضافة مستخدم فعلي، رغم اختلاف الغرض من كل منهما وطبيعة الاستفادة منها.

فتفويض القيادة يمنح شخصًا آخر صلاحية استخدام السيارة خلال مدة محددة، سواء داخل السعودية أو خارجها بحسب نوع التفويض، بينما تتيح خدمة المستخدم الفعلي تسجيل شخص باعتباره المستخدم الذي يتولى قيادة المركبة داخل المملكة.

وتختلف خدمة إضافة مستخدم فعلي عن التفويض في عدد من النقاط، أبرزها:

تقتصر خدمة المستخدم الفعلي على مركبة واحدة لكل مستخدم.

تتعلق بالمركبات الخصوصية.

تتيح استخدام السيارة داخل المملكة فقط.

تتطلب سريان استمارة المركبة والتأمين ورخصة القيادة.

تقتصر على المواطنين وفق ضوابط الخدمة.

لذلك، ينبغي لمالك السيارة اختيار الخدمة المناسبة وفق الغرض من استخدام المركبة، وعدم اعتبار تسجيل مستخدم فعلي بديلًا عن التفويض الخارجي عند الرغبة في السفر بالسيارة خارج السعودية.

طريقة إلغاء تفويض قيادة مركبة عبر أبشر

يمكن لمالك السيارة إنهاء التفويض الممنوح لشخص آخر إلكترونيًا من خلال حسابه في منصة أبشر، دون الحاجة إلى مراجعة المرور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول إلى الحساب.

2. الانتقال إلى «خدمات المركبات».

3. اختيار «الخدمات» ثم «إدارة المركبات».

4. تحديد المركبة المرتبطة بالتفويض المراد إلغاؤه.

5. استعراض بيانات التفويض واختيار خدمة إلغاء التفويض.

6. مراجعة بيانات الطلب وتأكيد عملية الإلغاء.

وتشترط الخدمة أن يكون التفويض المراد إلغاؤه ساريًا وقت تنفيذ الإجراء، وأن يكون مقدم الطلب مالك المركبة أو المفوّض الأساسي، مع ضرورة توافر حساب مفعل في أبشر.