بسبب الضباب... 12 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادثي تصادم جماعي في بلغاريا - صور

خبرني - أعلنت وزيرة الصحة البلغارية، كاتيا إيفكوفا، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في حادثي تصادم جماعي وقعا على طريق سريع، وسط ضباب كثيف، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت إيفكوفا إن الضباب الكثيف على الطريق السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بميناء بورغاس المطل على البحر الأسود أدى إلى وقوع حادثي تصادم جماعي.

وأضافت أن الحادثين أسفرا عن إغلاق الطريق في الاتجاهين.

وأوضحت إيفكوفا إن 10 أشخاص «لقوا حتفهم في موقع الحادث»، فيما توفي شخصان آخران في أثناء نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت أنه تم نقل 46 شخصاً إلى منشآت طبية لتلقي العلاج.

ووقع الحادثان اللذان شملا عشرات المركبات وسط ضباب كثيف قرب مدينة يامبول (جنوب شرق) على الطريق السريع الذي يربط العاصمة صوفيا بمدينة بورغاس.

وقال حاكم منطقة يامبول جورجي تشالاكوف لـ«وكالة الأنباء البلغارية» الرسمية إن نحو 50 سيارة وشاحنة تضررت في حوادث التصادم، فيما هرع مسؤولون حكوميون إلى الموقع.

وأظهرت صور سيارات وشاحنات مقلوبة ومحطمة، إضافةً إلى مركبات أحرقتها النيران.

وكان رئيس الوزراء، رومن راديف، قد ذكر للصحافيين أن «الحصيلة حتى الآن هي 11 قتيلاً و48 جريحاً».

وكان راديف يعقد اجتماعاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تزور بلغاريا، لكنه ألغى الفعاليات الرسمية التي كانت مقررة في وقت لاحق الثلاثاء.

وسجلت بلغاريا 71 وفاة جراء حوادث الطرق لكل مليون نسمة في عام 2025، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، وفق أرقام المفوضية الأوروبية.

ويعزو ضحايا حوادث السير ارتفاع عدد الوفيات على الطرق في بلغاريا خصوصاً إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق.