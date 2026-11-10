الاستيقاظ المتكرر ليلا لدى الرجال.. أسباب صحية تتجاوز البروستاتا

خبرني - لا يعني الاستيقاظ المتكرر ليلا للتبول لدى الرجال، خصوصا بعد سن الأربعين، بالضرورة الإصابة بتضخم البروستاتا أو سرطانها، إذ قد يرتبط العرض بالسكري واضطرابات المثانة وانقطاع التنفس أثناء النوم، إلى جانب بعض الأدوية والعادات اليومية.

وتتعدد الأسباب المحتملة للتبول الليلي، ما يجعل تحديد مصدر المشكلة خطوة أساسية لاختيار العلاج المناسب، بدلا من افتراض ارتباطها بالبروستاتا وحدها.

كيف تتغير البروستاتا مع التقدم في العمر؟

تقع غدة البروستاتا أسفل المثانة وأمام المستقيم، وتحيط بجزء من مجرى البول، وتشارك في إنتاج السائل. ويزداد حجمها عادة مع التقدم في العمر، لكن هذا النمو لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض يستدعي العلاج.

ويقول محمد عصام الدين، استشاري أمراض الذكورة، إن تضخم البروستاتا يظهر عادة لدى الرجال بعد سن الخمسين، وقد يحدث في أعمار أصغر في حالات أقل شيوعا، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين التضخم والتهاب الغدة، لاختلاف أسباب كل منهما وطرق التعامل معه.

ويحدث تضخم البروستاتا الحميد نتيجة نمو غير سرطاني في أنسجة الغدة، وقد يؤدي ازدياد حجمها إلى الضغط على مجرى البول، مسبباً صعوبة بدء التبول وضعف اندفاعه وتقطعه والشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل.

ولا تتناسب شدة الأعراض دائما مع حجم البروستاتا؛ فقد يسبب تضخم محدود أعراضا واضحة، بينما لا يؤدي تضخم أكبر إلى مشكلات ملحوظة.

التبول الليلي.. أسباب تتجاوز البروستاتا

يعد الاستيقاظ المتكرر للتبول أحد الأعراض المحتملة لتضخم البروستاتا، لكنه قد ينتج عن أسباب متعددة، تشمل زيادة إنتاج البول أثناء الليل، أو انخفاض قدرة المثانة على تخزينه، أو اضطرابات النوم، أو بعض الأمراض المزمنة.

وأظهرت مراجعة علمية نشرت في آب 2026، وشملت 49 بحثا، أن التبول الليلي يرتبط بحالات صحية مختلفة، أبرزها السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم وتضخم البروستاتا الحميد.

كما قد تؤثر بعض الأدوية، خصوصا مدرات البول، في كمية البول وتوقيت إنتاجه، ما يستدعي مراجعة الطبيب بشأن توقيت تناولها.

السكري وانقطاع التنفس أثناء النوم

قد يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى زيادة إنتاج البول، فيما يمكن أن يؤثر السكري على المدى الطويل في الأعصاب المسؤولة عن التحكم بالمثانة.

كذلك يرتبط انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم بزيادة التبول الليلي، ولذلك فإن اجتماع الشخير الشديد وتوقف التنفس أثناء النوم والنعاس خلال النهار مع الاستيقاظ المتكرر للتبول قد يستدعي تقييما متخصصا لاضطرابات النوم.

وقد تسهم العادات اليومية أيضا في تفاقم المشكلة، إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السوائل قبل النوم، إلى جانب الكافيين، إلى زيادة مرات التبول لدى بعض الأشخاص.

وينصح بتقليل المشروبات قبل النوم والحد من الكافيين، مع المحافظة على تناول كميات كافية من السوائل خلال النهار وتجنب تقليلها بصورة مفرطة.

التهاب البروستاتا.. أعراض مختلفة

يوضح عصام الدين أن التهاب البروستاتا قد ينجم عن عدوى بكتيرية تصل من مجرى البول، أو عن بعض الميكروبات المنقولة بالاتصال الجنسي، إلى جانب أنواع أخرى لا تكون العدوى البكتيرية سببا لها.

وقد تشمل أعراض الالتهاب حرقة وألما أثناء التبول، وكثرة التبول خصوصا ليلا، وضعف اندفاع البول، وألما أسفل البطن أو الظهر، وألما أثناء القذف.

وفي الحالات الحادة، قد يصاحب الالتهاب ارتفاع في درجة الحرارة وألم شديد، ما يستدعي تقييما طبيا عاجلا.

ويعتمد التشخيص على التاريخ المرضي والفحص السريري وتحليل البول والمزرعة، وقد يحتاج الطبيب إلى فحوص إضافية وفقا للحالة لتحديد سبب الالتهاب والعلاج المناسب.

وقد يستمر علاج التهاب البروستاتا البكتيري بالمضادات الحيوية من 4 إلى 6 أسابيع، بحسب نوع العدوى وشدتها، مع استخدام علاجات مساندة عند الحاجة.

متى تستدعي الأعراض مراجعة الطبيب؟

تتطلب صعوبة بدء التبول وضعف اندفاع البول والشعور بعدم إفراغ المثانة والاستيقاظ المتكرر ليلا مراجعة الطبيب، خصوصا عندما تستمر الأعراض أو تتفاقم وتؤثر في النوم والحياة اليومية.

أما عدم القدرة على التبول نهائيا، أو ظهور دم في البول، أو الشعور بألم شديد أسفل البطن، أو اجتماع حرقة التبول مع الحمى والقشعريرة، فتستدعي الحصول على رعاية طبية سريعة.

هل تعني الأعراض الإصابة بسرطان البروستاتا؟

لا تكفي الأعراض البولية وحدها لتشخيص سرطان البروستاتا، إذ قد تتشابه مع أعراض التضخم الحميد والالتهاب، كما أن السرطان قد لا يسبب أعراضا في مراحله المبكرة.

ويؤكد عصام الدين أهمية التمييز بين تضخم البروستاتا الحميد والأورام، مشيرا إلى أن التشخيص يتطلب مراجعة اختصاصي المسالك البولية وإجراء الفحوص اللازمة وفقا للحالة.

ويستخدم فحص المستضد النوعي للبروستاتا (PSA) ضمن إجراءات الكشف المبكر، لكن ارتفاع مستوياته لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، إذ قد يرتبط أيضا بحالات غير سرطانية في الغدة.

وتختلف توصيات مناقشة الفحص بحسب العمر وعوامل الخطورة والتاريخ العائلي. وتوصي الجمعية الأميركية للسرطان بمناقشة فوائده ومخاطره مع الطبيب بدءا من سن 50 عاما للرجال ذوي الخطورة المتوسطة، و45 عاما لمن ترتفع لديهم الخطورة، و40 عاما لمن لديهم أكثر من قريب من الدرجة الأولى أصيب بالمرض في سن مبكرة.

إلى أي طبيب يتوجه الرجل؟

يعتمد اختيار الاختصاصي على طبيعة الأعراض؛ فحالات الاشتباه بالتهاب البروستاتا تستدعي تقييما لدى طبيب المسالك البولية أو أمراض الذكورة، بينما قد تحتاج الأعراض المرتبطة بالسكري إلى مراجعة طبيب الغدد أو الباطنية.

أما وجود علامات تشير إلى انقطاع النفس أثناء النوم فيستدعي تقييما لدى مختص اضطرابات النوم.

وقد تشمل الفحوص اللازمة تحليل البول ومزرعته، وفحوص الدم ومستوى السكر، وفحص البروستاتا، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تدوين أوقات التبول وكميات السوائل التي يتناولها المريض.

فالتبول الليلي ليس مرضا بحد ذاته، بل عرض قد تقف وراءه أسباب مختلفة، ويظل تحديد السبب الحقيقي الخطوة الأهم للوصول إلى العلاج المناسب.