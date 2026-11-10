دون حفر أو تخدير.. سائل يوقف تسوس أسنان الأطفال خلال ثوان

خبرني - أظهرت تجربة سريرية أميركية شملت 830 طفلا دون السادسة، أن استخدام مادة "فلوريد ديامين الفضة" أسهم في وقف تقدم تسوس الأسنان اللبنية في أكثر من نصف مواضع الإصابة المعالجة، من دون الحاجة إلى الحفر بالمثقاب، في نتائج قد تعزز استخدام هذا العلاج لدى الأطفال.

ونُشرت نتائج الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة ميشيغان، في دورية "جاما لطب الأطفال" (JAMA Pediatrics) في 27 تموز 2026، بعد تجربة استمرت عدة سنوات لتقييم فعالية المادة في التعامل مع تسوس الأسنان لدى الأطفال الصغار.

وشملت التجربة 830 طفلا تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأقل من 6 أعوام، يعانون تسوسا شديدا في مرحلة الطفولة المبكرة، ووزعهم الباحثون عشوائيا على مجموعتين؛ تلقت الأولى، وضمت 414 طفلا، المادة بتركيز 38%، فيما تلقت الثانية، وضمت 416 طفلا، محلولا وهميا للمقارنة.

وأظهرت النتائج أن المادة أوقفت تقدم التسوس في 54% من مواضع الإصابة بعد 6 أشهر من تطبيقها، مقابل 22.5% لدى المجموعة التي تلقت المحلول الوهمي.

وبعد 8 أشهر، بلغت النسبة 50.2% لدى المجموعة المعالجة، مقارنة بـ17.4% لدى المجموعة الضابطة، وذلك بعد إعادة تطبيق المادة خلال فترة المتابعة.

ولا يعني توقف التسوس اختفاء التجويف أو استعادة السن شكله الطبيعي، إذ تقتصر فعالية المادة على إيقاف تقدم الإصابة، ولا تعيد بناء الأجزاء المفقودة من السن.

وتكتسب النتائج أهميتها في ظل انتشار تسوس الأسنان اللبنية، إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى إصابة نحو 510 ملايين طفل حول العالم بهذه المشكلة، فيما تؤثر أمراض الفم على نحو 3.7 مليارات شخص.

كيف يعمل العلاج؟

يعتمد العلاج على وضع كمية صغيرة من سائل "فلوريد ديامين الفضة" مباشرة على موضع التسوس باستخدام أداة دقيقة، في إجراء يستغرق ثواني، ولا يتطلب في حد ذاته استخدام المثقاب أو حقن التخدير.

وتساعد مركبات الفضة في مقاومة البكتيريا المرتبطة بالتسوس، فيما يسهم الفلورايد في إعادة تمعدن الأنسجة السنية وزيادة مقاومتها للأحماض، بما يساعد على الحد من تقدم الإصابة.

ويرى أخصائي طب أسنان الأطفال الدكتور فادي أشرف أن المادة توفر خيارا علاجيا مهما، خصوصا للأطفال في السنوات الأولى من العمر، إذ يمكن أن تساعد في السيطرة على التسوس الموجود دون اللجوء إلى إجراءات أكثر تعقيدا في بعض الحالات.

لكن نجاح العلاج يختلف من طفل إلى آخر، ويتأثر بحجم الإصابة وامتدادها داخل السن وعدد مرات تطبيق المادة، إلى جانب العناية اليومية بالأسنان والنظام الغذائي والمتابعة الطبية.

وتوصي الجمعية الأميركية لطب الأسنان باستخدام المادة في حالات مختارة من التسوس، بما فيها بعض حالات التسوس المتقدم في الأسنان اللبنية، عندما يكون الهدف إيقاف تقدمه دون إجراء ترميم فوري.

هل يغني عن الحشوات؟

لا يمثل فلوريد ديامين الفضة بديلا شاملا للحشوات، لأن وقف نشاط التسوس لا يعني اختفاء التجويف أو تعويض الأنسجة التي فقدها السن.

وقد يكتفي الطبيب بمراقبة الحالة بعد العلاج في بعض الحالات، فيما تحتاج حالات أخرى إلى حشوات أو ترميمات لاستعادة وظيفة السن وحمايته أثناء الأكل والمضغ.

كما أن الحالات المصحوبة بألم تلقائي شديد أو خراج أو وصول التسوس إلى عصب السن قد تتطلب تدخلا علاجيا إضافيا، ولا يكفي استخدام السائل وحده لمعالجتها.

آثار جانبية وحدود للاستخدام

ومن أبرز الآثار الجانبية للمادة تحول مواضع التسوس المعالجة إلى اللون الأسود نتيجة التفاعلات الكيميائية لمركبات الفضة مع أنسجة السن المصابة، وهو ما قد يثير تحفظ بعض الأسر، خصوصا عندما تكون الإصابة في الأسنان الأمامية.

وقد يحدث أيضا تهيج مؤقت في اللثة أو الأنسجة المحيطة إذا لامسها السائل أثناء التطبيق، لذلك يتطلب استخدامه تقييما طبيا وشرح آثاره المحتملة للأهل قبل بدء العلاج.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية قد أجازت تسويق المادة لعلاج حساسية الأسنان، بينما يعد استخدامها لإيقاف التسوس استخداما خارج دواعي الاستعمال المعتمدة رسميا لهذا المنتج، رغم دعم إرشادات مهنية لاستخدامه في حالات محددة.

هل يقلل الحاجة إلى التخدير العام؟

قد يساعد استخدام المادة في تجنب بعض الإجراءات العلاجية الأكثر تدخلا لدى الأطفال الذين يصعب إخضاعهم للعلاج التقليدي، بما قد يخفف الحاجة إلى التخدير العام في حالات مختارة.

لكن التجربة لم تثبت بصورة مباشرة انخفاض معدلات اللجوء إلى التخدير العام، كما لم تسجل فرقا واضحا في معدلات ألم الأسنان بين المجموعة التي تلقت العلاج والمجموعة الضابطة.

الحاجة إلى متابعة أطول

ورغم النتائج المشجعة، فإن فترة متابعة التجربة، التي امتدت إلى 8 أشهر، لا تكفي وحدها للحكم على استمرار فعالية المادة لسنوات طويلة، أو تحديد عدد مرات تطبيقها اللازمة للحفاظ على النتائج.

كما أكمل 584 طفلا فقط، أي نحو 70% من المشاركين، مراحل التجربة، ما يستدعي أخذ فقدان جزء من المشاركين في الاعتبار عند تقييم النتائج.

وتدعم الدراسة فعالية فلوريد ديامين الفضة في إيقاف تقدم تسوس الأسنان اللبنية لدى نسبة من الأطفال، لكنها لا تجعله علاجا نهائيا يغني عن الحشوات أو تنظيف الأسنان بالفلورايد أو الفحوص الدورية لدى طبيب الأسنان.