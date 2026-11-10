فريق بحثي اردني يحصد المركز الثاني عالميا في مسابقة الابتكار الطبي

خبرني - حقق فريق بحثي من قسم الهندسة الطبية في كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية إنجازا علميا دوليا متميزا، بحصوله على المركز الثاني عالميا في مسابقة الابتكار الطبي "MEDXATHON 2026"، التي أقيمت ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والطب والصحة الرقمية في المغرب.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم الثلاثاء، ضم الفريق الفائز الطلبة ضياء العدم، وغيث الحناوي، ومحمد الجريري، بإشراف الدكتور بسام النعامي، وقد شارك عن بعد بمشروع بحثي بعنوان "QABAS: إطار الجراحة التكيفية الميكاترونية الحيوية المعزز كميا للتعويض عن انزياح الدماغ أثناء العملية الجراحية".

ويقدم المشروع إطارا جراحيا تكيفيا يجمع بين الحوسبة الكمية والروبوتات الجراحية والذكاء الاصطناعي، لمعالجة أحد أبرز تحديات جراحات الأعصاب الدقيقة، وهو "انزياح الدماغ"، والذي يحدث نتيجة الحركة والتشوهات الميكانيكية في أنسجة الدماغ أثناء الجراحة، ما قد يغير موضع الورم مقارنة بما ظهر في صور التصوير الطبي قبل العملية، ويؤثر في دقة الاستئصال وسلامة الأنسجة المحيطة.

ويعتمد الإطار على مبدأ "قس ثم عوض"، عبر بناء نموذج رياضي يحاكي حركة الدماغ، وتتبع علامات محددة على سطح القشرة المخية لقياس مقدار الإزاحة، ثم استخدام البيانات لتقدير الموقع الفعلي للورم واحتساب التصحيح الزاوي اللازم لمسار الأداة الجراحية.

ويوظف المشروع دوائر الحوسبة الكمية البارامترية، ويقارن أداءها بالحلول الحاسوبية التقليدية عبر تجارب المحاكاة والتحليلات الإحصائية، كما يتضمن برنامجا تفاعليا ثلاثي الأبعاد يحاكي بيئة الجراحة، تعمل فيه يد روبوتية على تعديل مسار الأداة استجابة للتغيرات المرصودة في موقع الأنسجة.

وقال عميد كلية الهندسة، الدكتور عدنان مقطش، إن هذا الإنجاز يبرز قدرات طلبة الجامعة وأساتذتها، ويؤكد أهمية البيئة الداعمة للبحث والابتكار التي حرص رئاسة الجامعة، على توفيرها، لا سيما الدعم المستمر للمشاريع الطلابية والبحثية النوعية.