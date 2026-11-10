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هيغسيث حول مساعي عزله : مهزلة .. نعاقب على تنفيذ مهامنا

  • 10 نوفمبر 2026
  • 17:01
هيغسيث حول مساعي عزله مهزلة نعاقب على تنفيذ مهامنا

خبرني  - وصف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مساعي مجلس النواب لمساءلته وعزله بأنها "مهزلة"، معتبرا أن هذه الإجراءات تبعث برسالة إلى أعداء الولايات المتحدة مفادها أن واشنطن تعاقب قادتها العسكريين على تنفيذ عمليات عسكرية قانونية.

وقال هيغسيث إن إجراءات المساءلة والعزل تظهر لأعداء الولايات المتحدة أن البلاد تعاقب محاربيها وقادتها العسكريين بسبب تنفيذهم عمليات عسكرية قانونية، مضيفا "أتحمل المسؤولية عن كل عملية من هذه العمليات".

وأشار إلى أن الجمهوريين لا يزالون يسيطرون على الكونغرس، داعيا إياهم إلى تحقيق مكاسب ما دامت الفرصة سانحة.

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