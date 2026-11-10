بنك ABC يحصد لقب (بنك العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) من مجلة  MEED

خبرني - حصد بنك ABC لقب "بنك العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، في فئة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، التي تنظمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED). وتُعد الجائزة من أبرز الجوائز المصرفية في المنطقة، إذ تُكرِّم البنك تقديرًا للأداء المالي المرن وريادته في مجال الاستدامة، فضلًا عن تقدمه الإستراتيجي في ظل التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية.

يُبرز هذا التكريم التحوُّل المستمر لبنك ABC إلى مجموعة مصرفية دولية تواكب المستقبل، تجمع بين شبكته الرائدة في مجال صيرفة الجملة، وقدراته الرقمية المتقدمة، وتوسع نطاق خدماته في مجال التمويل المستدام. وبفضل الانضباط في تنفيذ إستراتيجيته، يواصل البنك تحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائه ومساهميه والمجتمعات في الأسواق الخمسة عشر التي يعمل بها.

سجل بنك ABC في عام 2025 إيرادات بلغت 1.41 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي بفضل توسع أعماله، إلى جانب اتباعه لنهج منضبط في إدارة المخاطر وقوة مركزه المالي. كما سرّع البنك وتيرة التحول الرقمي لأعمال الخدمات المصرفية بالجملة عبر منصته الخاصة التي عالجت معاملات رقمية تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار أمريكي حتى سبتمبر 2026، وأسهمت في زيادة إقبال العملاء على استخدام الخدمات الرقمية.

تعكس هذه الجائزة أيضًا تنامي الدور الريادي لبنك ABC في مجال التمويل المستدام. فخلال عام 2025، قدم البنك تمويلًا مستدامًا بقيمة تقارب 3 مليارات دولار أمريكي، وُجِّه 71% منه إلى الأسواق الناشئة دعمًا للتنمية الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يعمل بها البنك على مستوى العالم، ومساندةً للمشاريع التي تدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد/ بول جينينغز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: "يشرفنا اختيار بنك ABC لنيل لقب "بنك العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". يأتي هذا الفوز تتويجًا لما حققه فريق عملنا من إنجازات مشتركة، ويعكس ثقة عملائنا بنا، وقوة شبكتنا المصرفية، وقدرتنا على مواصلة تحقيق النتائج في ظل بيئة أعمال تزداد تعقيدًا. وعلى مدار العام الماضي، أحرزنا تقدمًا مهمًا في تطوير قدراتنا الرقمية، وتوسيع نطاق أنشطتنا في مجال التمويل المستدام، وترسيخ مكانتنا باعتبارنا بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يدفعنا هذا التكريم إلى مواصلة الارتقاء بمعايير التميز، وتحقيق قيمة على المدى الطويل لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها."

ومن جانبها، قالت السيدة/ سارة ريزفي، مديرة التحرير والبرامج لقطاع الخدمات المالية في مجلة "MEED": "يجمع بنك ABC بين تاريخه العريق ومصداقيته كمصرف دولي، والحيوية والطموح اللذين يميزان مؤسسة مالية تتطلع إلى المستقبل. ومن خلال بوابته الرقمية لصيرفة الجملة الحائزة على جوائز مرموقة، وريادته في مجال التمويل المستدام، والبنية التقنية القائمة على السحابة لبنك "إلى"، يُعيد بنك ABC صياغة مفهوم العمل المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أشادت لجنة التحكيم ببنك ABC لما يجمعه من مرونة وانتشار عالمي واسع وتحول حقيقي، وهي سمات قلّما تجتمع في مصرف واحد بالمنطقة."

يُعد بنك ABC من المصارف الدولية الرائدة، ويتمتع بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 45 عامًا، ويُقدم حلولًا مبتكرة في مجالات صيرفة الجملة والتجزئة والخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال شبكته الدولية والبنك الرقمي المخصص للأفراد "إلى".