مذكرات مرتقبة لجو بايدن تكشف أسرار فترة رئاسته

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أنه بصدد إصدار مذكراته الرئاسية، التي تحمل عنوان «عدِيني يا أمريكا» (Promise Me America) التي من المقرر صدورها في 17 نوفمبر الجاري، بحسب ما نشرته «إن بي سي نيوز».

وقال بايدن، في منشور له على منصة «إكس»، إن مذكراته تتناول التحديات التي واجهته خلال فترة إدارته، والقرارات التي اتخذها وأسبابها، فضلاً عن رؤيته لهوية الولايات المتحدة وقيمها والدور الذي تلعبه على الصعيد السياسي في العالم. كما تحمل مذكراته الكثير من آماله وإيمانه بالشعب الأمريكي وتجربة الحكم والديمقراطية. ويصف بايدن فترته الرئاسية بأنها شهدت تحولات سياسية واقتصادية وأمنية بارزة داخل الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية كذلك.

وأوضح بايدن أن تشخيص إصابته بالسرطان كان قد وقع أثناء كتابته المذكرات. وأشار أن وضعه الصحي قد لا يسمح له بإجراء الكثير من اللقاءات والمحادثات الصحفية كما كان يأمل.

وتأتي الأهمية السياسية لمذكرات بايدن لأنها لا تقتصر على سرد سنواته خلال فترته الرئاسية بين عامي 2021 و2025، بل تتناول أيضاً حملته الانتخابية وقراره السعي إلى ولاية رئاسية ثانية، ثم انسحابه من سباق انتخابات 2024، وهي واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل في مسيرته السياسية.

ويستعرض «الكتاب» في 480 صفحة والذي سيصدر عن دار النشر «ليتل براون آند كومباني»، أبرز محطات إدارة بايدن، بدءاً من توليه الرئاسة في أعقاب اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، مروراً بالتعامل مع جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية، وصولاً إلى الملفات السياسية والدولية التي شكلت أجندة إدارته.

ويتزامن صدور الكتاب مع توقيت حساس بالنسبة للحزب الديمقراطي، إذ يعيد إلى الواجهة الجدل الذي رافق أداءه خلال عامه الأخير في البيت الأبيض، واضطراره إلى الانسحاب من سباق الرئاسة لصالح نائبته كامالا هاريس، التي مُنيت بخسارة الانتخابات أمام دونالد ترامب.

وكان بايدن قد أعلن في مايو 2025 إصابته بسرطان البروستاتا، بعد أشهر قليلة من مغادرته البيت الأبيض، وكشف مكتبه آنذاك أن المرض انتشر إلى العظام، وأن الفحوص أظهرت إصابته بنوع عدواني من السرطان، غير أنّ أطباءه لا يزالون متفائلين بمقدرة جسمه على الاستجابة للعلاج. وقال بايدن إنّ المرض يبطىء من قدرته على الحركة في بعض الأيام إلا أنه لم يمنعه من مواصلة نشاطه اليومي.

وفي سبتمبر الماضي، أشار بايدن إلى تحديث حول حالته الصحية قائلاً إن العلاج الإشعاعي الذي طان قد خضع له قد حقق النتائج المرجوة، وإنه بفضل ذلك أصبح قادراً على ممارسة الأنشطة التي يهتم بها التي من بينها استكمال مذكراته الرئاسية. ويكمل بايدن عامه الـ 84 بعد ثلاثة أيام من الموعد المقرر لصدور الكتاب أي في 20 نوفمبر الجاري.