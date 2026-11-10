الملك: الأعمال الإرهابية الجبانة لن تهز الأردن

خبرني - أكد الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن الأعمال الإرهابية الجبانة لن تهز الأردن ما دام فيه رجال من أمثال العنانزة والشهيد جواد السلايطة، رحمه ﷲ، مشددا على أن أمن المملكة سيبقى مصانا بسواعد أبنائها.

وقلّد الملك، النقيب فراس العنانزة من مرتبات الأمن العام رتبته العسكرية الجديدة، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه من رتبة ملازم.

وأنعم الملك على العنانزة بوسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الأولى، تقديرا لشجاعته ولما قام به من عمل بطولي في إلقاء القبض على منفذ عمل إرهابي في عمان، وحمايته للمدنيين.

جاء ذلك خلال استقبال الملك للعنانزة وأفراد من أسرته في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

واطمأن الملك على صحة العنانزة، بعد إصابته خلال تعامله مع العمل الإرهابي، معربا عن اعتزازه ببطولته، ومثمنا ما يتحلى به نشامى الأجهزة الأمنية من شجاعة في الدفاع عن الوطن.

وأكد الملك أن الأعمال الإرهابية الجبانة لن تهز الأردن ما دام فيه رجال من أمثال العنانزة والشهيد جواد السلايطة، رحمه ﷲ، مشددا على أن أمن المملكة سيبقى مصانا بسواعد أبنائها.