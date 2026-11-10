الأستاذة القديمات من عمان العربية في زيارة إلى بريطانيا لتعزيز الشراكات لأكاديمية الدولية

خبرني - في إطار تعزيز جامعة عمان العربية علاقاتها الأكاديمية الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية، استقبلت الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية في المملكة المتحدة الأستاذة نادية القديمات مساعد رئيس جامعة عمان العربية للشؤون المالية والإدارية والمدير التنفيذي، خلال زيارة رسمية إلى لندن، جاءت ضمن برنامج خاص لتكريم القيادات والرائدات العربيات المتميزات ، وتضمن برنامج الزيارة جولة علمية في جامعة كامبريدج العريقة، شملت زيارة قسم الهندسة، والاطلاع على تجربتها الأكاديمية والعلمية، بما يعكس أهمية الانفتاح على التجارب التعليمية العالمية والاستفادة من الممارسات الرائدة في تطوير التعليم والبحث العلمي.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع جامعة عمان العربية بالأكاديمية العالمية للصحة الرقمية، والتي تؤطرها مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتطوير المبادرات النوعية في التعليم والصحة الرقمية، وتجسدت هذه الشراكة من خلال التعاون المثمر بين الجانبين، بقيادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، ولا سيما عبر تنظيم المؤتمر العالمي الأول للصحة الرقمية: للجيل الشاب والأسرة – التبادل المعرفي والتمكين، الذي استضافته العاصمة عمّان يومي 5 و6 أيار 2026، بمشاركة علمية واسعة، كان من أبرز محطاتها مشاركة نحو خمسين طالباً وطالبة من جامعة عمّان العربية، قدموا مشاريع بحثية وأفكاراً ابتكارية استشرفت مستقبل الصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي.

وبهذا الصدد أشارت الأستاذة القديمات إلى اعتزازها بهذه الزيارة التي تمثل فرصة مهمة لتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، مؤكدةً أن جامعة عمان العربية تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبينت بأن التعاون مع الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية يشكل نموذجاً للشراكات النوعية التي تسعى الجامعة إلى تطويرها، لما تتيحه من فرص واعدة أمام الطلبة والباحثين للمشاركة في المبادرات العلمية والابتكارية، وتعزيز حضور الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد عودة المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للصحة الرقمية أن زيارة الأستاذة نادية القديمات تشكل محطة جديدة في مسيرة التعاون المشترك مع جامعة عمان العربية، وتعكس متانة العلاقات التي تجمع الجانبين، مشيرةً إلى تطلعهما نحو إطلاق مبادرات مستقبلية تسهم في تحقيق أثر مستدام، وتعزيز دورهما في قيادة التحول الرقمي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي التعليم والصحة الرقمية، على المستويين الإقليمي والدولي.

وتؤكد هذه الزيارة حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها الدولي، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعرفة، بما ينسجم مع رؤيتها في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.