البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر العلمي المهني الدولي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين 

خبرني - قدّم البنك العربي مؤخراً رعايته الماسية للمؤتمر العلمي المهني الدولي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين للعام 2026، والذي عُقد تحت عنوان "مستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق في العالم العربي" بمشاركة نخبة من رؤساء وممثلي المنظمات والاتحادات المهنية العربية والدولية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجالات المحاسبة والتدقيق. وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص البنك على دعم المبادرات المهنية والعلمية التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والارتقاء بالممارسات المهنية وفق أفضل المعايير الدولية.

وتضمن المؤتمر عدد من الجلسات المتخصصة بمشاركة جهات رسمية وخبراء وممثلين عن مجموعة من الشركات الكبرى، تناولت أبرز المستجدات والتوجهات المستقبلية في مهنة المحاسبة والتدقيق في ظل التحوّلات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب الحوكمة والامتثال والتشريعات والقوانين والضرائب، وأثرها في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما ناقشت الجلسات تأثير التطورات التقنية على مستقبل المهنة، ومتطلبات تطوير الأطر المهنية والتشريعية، وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات والمنظمات المهنية العربية والدولية.

كما ناقش المؤتمر الدور المتنامي للمحاسبة والتدقيق في دعم القرارات الاقتصادية وتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر، فضلاً عن أهمية هذه المهنة في حماية المال العام وصون الحقوق وترسيخ الثقة بين المؤسسات والمستثمرين. وقد سلّط المؤتمر الضوء أيضاً على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية وتأهيل الأجيال الجديدة، وتعزيز قدراتها من خلال ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي ومواكبة المعايير المهنية الدولية.

ويحرص البنك العربي على دعم ورعاية المؤتمرات والفعاليات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة والمنطقة، وتعزيز الحوار حول أحدث التوجهات في مجالات المحاسبة والتدقيق والحوكمة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، فضلاً عن ترسيخ أُطر التعاون المهني العربي والدولي بما يُسهم في الارتقاء بمعايير الشفافية والنزاهة وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.