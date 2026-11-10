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الإمارات تبيع نفطا سعوديا

  • 10 نوفمبر 2026
  • 15:26
الإمارات تبيع نفطا سعوديا

خبرني - كشفت مصادر مطلعة أن ​وزارة الطاقة في الإمارات تطرح ‌للبيع 1.7 مليون برميل من النفط السعودي عبر عطاء ​نادر.

وأفادت المصادر بأن الإمارات تبيع ​النفط المحمل على الناقلة "جيم رقم ⁠2"، التي تعرضت لهجوم بمقذوف ​مجهول الشهر الماضي. ويشير العطاء إلى أن جهة ​البيع هي ​وزارة ⁠الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك تحت الإشراف ​القضائي للنيابة العامة الاتحادية.

وذكرت المصادر ​أن ⁠العطاء، الذي أغلق أمس الاثنين، عرض التحميل في الفترة من 10 ⁠إلى ​20 نوفمبر الجاري عبر النقل من سفينة إلى أخرى من ​داخل الخليج.

ومنذ بداية الحرب الأمريكية ​الإسرائيلية ضد إيران، أدت الهجمات على السفن التجارية في الممرات الملاحية بمنطقة الخليج ​إلى تفاقم المخاطر الأمنية على ​حركة الملاحة البحرية، وزيادة المخاوف بشأن التداعيات البيئية ‌للصراع.

وأعلنت ⁠الإمارات الأسبوع الماضي عن وقف تسرب نفطي من ناقلة النفط "جيم رقم 2".

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