الإمارات تبيع نفطا سعوديا

خبرني - كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الطاقة في الإمارات تطرح للبيع 1.7 مليون برميل من النفط السعودي عبر عطاء نادر.
وأفادت المصادر بأن الإمارات تبيع النفط المحمل على الناقلة "جيم رقم 2"، التي تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول الشهر الماضي. ويشير العطاء إلى أن جهة البيع هي وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك تحت الإشراف القضائي للنيابة العامة الاتحادية.
وذكرت المصادر أن العطاء، الذي أغلق أمس الاثنين، عرض التحميل في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر الجاري عبر النقل من سفينة إلى أخرى من داخل الخليج.
ومنذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أدت الهجمات على السفن التجارية في الممرات الملاحية بمنطقة الخليج إلى تفاقم المخاطر الأمنية على حركة الملاحة البحرية، وزيادة المخاوف بشأن التداعيات البيئية للصراع.
وأعلنت الإمارات الأسبوع الماضي عن وقف تسرب نفطي من ناقلة النفط "جيم رقم 2".