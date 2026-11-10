رؤية التحديث الاقتصادي.. 8 مشاريع تواجه تأخيرا لأسباب فنية وإجرائية

خبرني - أنجزت الحكومة 34 مشروعا من أصل 395 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبنسبة بلغت 9% من إجمالي المشاريع.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، ورصدته "المملكة"، بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 332 مشروعا، تشكل 84% من إجمالي مشاريع البرنامج، ومن المقرر استكمالها وفق برامجها الزمنية المحددة.

وأشار التقرير إلى أن 8 مشاريع، تشكل 2% من إجمالي المشاريع، تواجه تأخيرا لأسباب فنية وإجرائية، فيما يجري العمل على وضعها على مسار التنفيذ.

وبين أن 21 مشروعا، بنسبة 5% من إجمالي مشاريع البرنامج، لم يبدأ تنفيذها بعد، نظرا لعدم حلول موعد البدء المحدد لها.

ويستعرض تقرير الربع الثالث من عام 2026 أبرز الإنجازات المتحققة ضمن محركات النمو الثمانية لرؤية التحديث الاقتصادي، ومستوى التقدم في تنفيذ مشاريع البرنامج البالغ عددها 395 مشروعا والممتد لأربع سنوات.

وتهدف مشاريع البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال التقدم في تنفيذ المشاريع واستكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية المرتبطة بها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين.

ويأتي إصدار التقرير في إطار التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وفق نهج مؤسسي يرتكز على المتابعة وقياس الإنجاز والأثر، وتعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين على مستوى التقدم المتحقق، بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأردن إقليميا ودوليا.