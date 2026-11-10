تكثيف الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي

خبرني - تتواصل في المملكة الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يُعقد يوم الخميس 19 تشرين الثاني، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتوسيع التعاون الاستثماري بين الجانبين.

ويُتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 700 مشارك من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال، حيث يشهد المؤتمر مشاركة ممثلين دوليين عن مؤسسات مالية واقتصادية وشركات بارزة.

وتشمل التحضيرات الجارية استقبال الوفود المشاركة، وتجهيز مرافق المؤتمر والمركز الإعلامي، وترتيب الجلسات واللقاءات الثنائية بين المستثمرين والشركات، وتوفير التسهيلات اللازمة لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

ويركز المؤتمر على خمسة محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.

وتسبق المؤتمر، يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني، فعاليات قطاعية متخصصة، فيما يشهد اليوم الرئيسي جلسات رفيعة المستوى وحوارات حول الشراكة الاقتصادية وآليات التمويل، إلى جانب لقاءات أعمال تجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية لبحث المشاريع المطروحة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، وبناء شراكات تسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى المملكة.