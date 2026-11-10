الكنيست الإسرائيلي يعقد جلسته الافتتاحية .. وتحركات لتغيير رئاسته

كتلة التغيير تتفق على ترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست خلفا لعمير أوحانا

يعقد الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون، الثلاثاء، جلسته الافتتاحية، بمشاركة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست عمير أوحانا، وسط تحركات سياسية لتغيير رئاسة الكنيست ومشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الأردن، الرابعة بتوقيت القدس، حيث يؤدي أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا اليمين الدستورية، إيذانا ببدء ولاية البرلمان الجديد، عقب الانتخابات التي أجريت في 27 تشرين الأول الماضي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة أحزاب كتلة التغيير اتفقوا، الثلاثاء، على ترشيح متان كهانا، من حزب يشار الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، لرئاسة الكنيست، خلفا لعمير أوحانا المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.