ليس فضائياً.. كيف يصل الإنترنت إلى هاتفك من أعماق المحيط؟

خبرني - رغم الاعتقاد الشائع بأن الأقمار الصناعية تمثل الوسيلة الرئيسية لنقل بيانات الإنترنت والاتصالات الرقمية حول العالم، فإن الحقيقة مختلفة، إذ تعتمد حركة البيانات بين معظم القارات بصورة أساسية على شبكة ضخمة من كابلات الألياف الضوئية الممتدة عبر قيعان البحار والمحيطات، في واحدة من أكثر عمليات البنية التحتية تعقيدا على مستوى العالم.

وتعود فكرة مدّ الكابلات عبر المحيطات إلى عام 1858، عندما جرى تركيب أول كابل تلغراف عبر المحيط الأطلسي، لتتطور هذه التقنية على مدار العقود التالية، وصولا إلى كابلات الألياف الضوئية الحديثة التي أصبحت العمود الفقري للاتصالات الدولية ونقل البيانات بين الدول والقارات.

سفن متخصصة ومسوحات دقيقة لقاع المحيط

وتتم عملية تركيب الكابلات البحرية باستخدام سفن متخصصة تُعرف باسم "سفن مدّ الكابلات"، وهي مجهزة بحمولات ضخمة من الكابلات، إلى جانب أنظمة ومعدات هندسية متطورة تتيح إنزالها وتمديدها لمسافات طويلة تحت المياه.

وقبل بدء أعمال التركيب، تتولى فرق من المتخصصين، تضم علماء المحيطات والجيولوجيين والجيوفيزيائيين، إجراء مسوحات دقيقة لقاع البحر، بهدف تحديد المسار الأنسب للكابل وتجنب التضاريس والعوائق التي قد تعرضه للتلف.

وبعد تحديد المسار وتحميل الكابلات على متن السفينة، تبدأ عملية التمديد بالقرب من الشاطئ، حيث تستخدم معدات خاصة، من بينها محراث بحري، لحفر خندق في قاع البحر ووضع الكابل بداخله في الوقت نفسه، بما يوفر له الحماية من العوامل الخارجية.

وتواصل السفينة بعد ذلك مدّ الكابل على امتداد المسار المحدد عبر المحيط، مع مراعاة طبيعة التضاريس البحرية واختلاف أعماق المياه.

معززات للإشارة كل 40 كيلومترا تقريبا

ولا تقتصر عملية مدّ الكابلات على توصيلها بين نقطتين، بل تتطلب تجهيزات تقنية تضمن استمرار انتقال البيانات بكفاءة عبر المسافات الشاسعة.

وتُزوّد الكابلات البحرية بمكررات ضوئية تعمل على تقوية الإشارات، وتُركّب وفق المسافات المحددة في تصميم النظام، ويشير التقرير الذي نشره موقع slashgear إلى وجود معززات كل 25 ميلا تقريبا، أي نحو 40 كيلومترا، للحد من ضعف الإشارة أثناء انتقال البيانات بين القارات.

وتصل تكلفة إنشاء مشروعات كابلات الألياف الضوئية العابرة للقارات إلى مئات الملايين من الدولارات، كما تتطلب توصيل أجزاء الكابل ببعضها باستخدام تقنية اللحام الاندماجي للألياف الضوئية، التي تضمن اتصالا دقيقا يقلل فقدان الإشارة إلى أدنى مستوى ممكن.

الكابلات البحرية تحتاج إلى صيانة مستمرة

وعلى الرغم من التطور الكبير في تصنيع الكابلات البحرية، فإنها تظل عرضة للتلف بفعل عوامل متعددة، من بينها مراسي السفن وأنشطة الصيد والكوارث الطبيعية، فضلا عن بعض الكائنات البحرية، إذ سُجلت حالات تعرضت فيها الكابلات لهجمات من أسماك القرش.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن العمر التشغيلي للكابلات البحرية يبلغ نحو 25 عاما، وهي فترة تستدعي خلالها عمليات متابعة وصيانة، وقد تتطلب استبدال الكابلات عند انتهاء عمرها الافتراضي أو تعرضها لأضرار جسيمة.

وعند اكتشاف أي عطل، تتدخل سفن متخصصة في إصلاح الكابلات البحرية، مزودة بخطاطيف ومعدات دقيقة لالتقاط الكابل المتضرر ورفعه إلى سطح المياه.

وتُجرى الإصلاحات من خلال إزالة الأجزاء التالفة واستبدالها بأجزاء جديدة، ثم توصيل الألياف الضوئية باستخدام تقنيات اللحام المتخصصة، وبعد الانتهاء، يُعاد الكابل إلى قاع البحر، سواء بوضعه مباشرة على القاع أو دفنه مجددا لحمايته.

وقبل مغادرة موقع الإصلاح، تجري السفينة اختبارات فنية للتأكد من سلامة الكابل وعودته إلى العمل بالمواصفات المطلوبة.

كيف يصل الإنترنت إلى هاتفك من أعماق المحيط؟

لا يصل الإنترنت إلى هاتفك عبر الأقمار الصناعية وحدها كما يعتقد كثيرون، بل يعتمد العالم بصورة أساسية على شبكة ضخمة من كابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع البحار والمحيطات، والتي تنقل أكثر من 99% من حركة البيانات الدولية، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2025.

وتعمل هذه الكابلات عبر نقل البيانات في صورة نبضات ضوئية داخل ألياف زجاجية دقيقة، وتربط محطات الاتصالات بين القارات، لتصل المعلومات إلى مراكز البيانات وشبكات الاتصالات، ومنها إلى الهواتف والأجهزة المختلفة.

وبحسب الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تُدفن الكابلات في المناطق البحرية الضحلة لحمايتها من مراسي السفن وأنشطة الصيد، بينما توضع مباشرة على قاع المحيط في المناطق العميقة.

ولضمان استمرار انتقال البيانات لمسافات طويلة، تُزود الكابلات بمكررات ضوئية تعمل على تقوية الإشارات، بينما تتولى سفن متخصصة إصلاح الأجزاء المتضررة عند حدوث أعطال.

وتشير بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة حماية الكابلات البحرية (ICPC) إلى تسجيل نحو 150 إلى 200 عطل سنويا في الكابلات البحرية حول العالم، نتيجة عوامل تشمل مراسي السفن وأنشطة الصيد والمخاطر الطبيعية.

وهكذا، فإن رسالة ترسلها من هاتفك إلى شخص في قارة أخرى قد تعبر آلاف الكيلومترات تحت سطح البحر قبل وصولها إلى وجهتها، عبر شبكة خفية تمثل أحد أهم أعمدة الاتصال الرقمي في العالم.

مشروعات جديدة لتعزيز الاتصال بين القارات

وتواصل الدول وشركات الاتصالات الاستثمار في إنشاء شبكات جديدة من الكابلات البحرية، في ظل النمو المتسارع لحركة البيانات والاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية والاتصالات الدولية.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى خطط لتنفيذ مشروع كابل بيانات بحري يمتد لمسافة 2800 ميل بين كندا وأوروبا، ضمن سلسلة من المشروعات التي تستهدف توسيع البنية التحتية العالمية للاتصالات.

وتعكس هذه المشروعات الأهمية الاستراتيجية للكابلات البحرية، التي تمثل أحد المكونات الأساسية للإنترنت العالمي، وتؤكد أن استمرار تطور الاتصالات الرقمية لا يعتمد فقط على الأقمار الصناعية والتقنيات اللاسلكية، بل يرتبط أيضا بشبكة هائلة من الكابلات الممتدة في أعماق البحار والمحيطات.