تعرف على وسام الشجاعة والإنقاذ الممنوح للنقيب البطل فراس العنانزة

خبرني - كتب د. محمد عبدالكريم الزيود: يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ وهو من الأوسمة المستحدثة جديدا بموجب نظام الاوسمة لرقم (97) لسنة 2015 للذين قاموا بأعمال بطولية خارج نطاق العمل أسهمت في الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذ أرواحهم ولمن أظهروا شجاعة وبسالة في الدفاع عن أمن الوطن ومصالحه وحماية ممتلكاتهاقرأ الأخبار



يتألف وسام الشجاعة والإنقاذ من ثلاث درجات، ويمنح وسام الشجاعة والإنقاذ المرصع مع مرتبة الشرف للشجعان الذين قاموا بعمليات إنقاذ ولاقوا حتفهم في أثناء تلك العمليات ويمنح الوسام من الدرجة الأولى أو الثانية للشجعان الذين قاموا بعمليات إنقاذ وما زالوا على قيد الحياة.

المواصفات العامة

أ ـ قطعة معدنية مستديرة الشكل بقطر 38مم ومطلية بالذهب عيار 22 وجهها الأمامي مرسوم في منتصفه درعان متقاطعان يعلوها خوذه عربية محاطة بإكليل الغار ويعلو الخوذة التاج الملكي الأردني الهاشمي وفي النصف الأسفل من الإكليل مكتوب كلمة ( الشرف) ـ يضللها سيفان عربيان متقاطعان . وجهها الخلفي مكتوب في منتصفه العلوي عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية ) وفي داخلها كلمات ( عزيمة تضحية وفداء ) ومكتوب في منتصفه السفلي التاريخ بالسنة الهجرية والسنة الميلادية كما هو مبين في الشكل المرفق .

ب ـ حاملة معدنية بقياس 43مم× 8مم مطلية والرسمة الداخلية للقاعدة خرطة ماسية .

ت ـ شريط مصنوع من القماش الحريري المموج بقياس 38مم× 50مم .

ث ـ تكون ألوان الوسام بالترتيب والمقاسات التالية :

يتوسط الشريط اللون الاحمر القرمزي بعرض (18) مم ويليه من كلا جانبيه اللون الاسود بعرض (2) مم ثم اللون الاصفر الذهبي بعرض (6) مم وينتهي باللون الاخضر الهاشمي بعرض(2) مم .