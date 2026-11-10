رحلات غاليفر: لماذا يُساء فهم الرواية بعد 300 عام على نشرها؟

خبرني - خضعت رواية المغامرات "رحلات غاليفر"، التي كتبها جوناثان سويفت، منذ صدورها عام 1726، لعمليات اختصار وتعديل وإعادة اقتباس مراراً، فهل أحداث الرواية "نقد متشائم ينم عن كراهية للبشر" أم مجرد "قصة خرافية للأطفال"؟

ربما تكون قصة ليمويل غاليفر مألوفة بالنسبة لك، فهو شخص يستيقظ بعد تحطم سفينته، ليجد نفسه مثبتاً بحبال ومحاطاً بأقزام "ليليبوت"، الذين يتسلّقون على جسده العاجز عن الحركة.

هذا المشهد تكرر نشره والسخرية منه بأشكال مختلفة منذ أن نُشرت الرواية قبل ثلاثة قرون.

بيد أن عدداً قليلاً من القراء قد يكون ملمّاً بالجانب الأكثر قتامة في مغامرات غاليفر، حين يواجه بطل الرواية علماء يُدخلون منافخ في الكلاب، أو مجتمعاً من الخيول الناطقة، العاقلة والقاتلة في ذات الوقت، تعرف بـ"هويهنهم"، الذين يفكرون بهدوء في القضاء على ما يعرفون بـ"ياهو"، رفاقهم في المجتمع من ذوي الطبيعة البشرية والهيئة الوحشية.

وخلال القرون الثلاثة الماضية، منذ أن بدأ سويفت عمله بغية "إزعاج العالم، لا تسليته"، كما كتب، تنافست صورتان من غاليفر على تشكيل مخيلة الجمهور، الصورة الأولى عبارة عن انتقاد لاذع كاره للبشر، يتهكم على الملكية والكنيسة والسياسة الإنجليزية، والصورة الأخرى مجرد قصة خيالية للأطفال عن مغامر يخوض تجربة في عوالم كبيرة وصغيرة، متنقلاً بينها.

وتزخر رواية "رحلات غاليفر" الأصلية بالفكاهة القائمة على التلميحات، كما تنتقد النظام القانوني والاستعمار والطبيعة البشرية، ثم تنتهي الرواية نهاية قاتمة، إذ يُصاب غاليفر باشمئزاز شديد من البشر بعد لقائه بالـ"هويهنهم" العقلانيين، فيقضي أيامه الأخيرة حبيساً في إسطبل برفقة حصان.

ومنذ طبعتها الأولى، خضعت رواية سويفت لعمليات اختصار وتغيير واقتباس وتعديل، إلى أن أصبحت القصة أكبر من الحياة نفسها، تماماً كما بدا غاليفر في أرض "ليليبوت".

ويقول دانيال كوك، مؤلف كتاب "ما بعد حياة غاليفر: 300 عام من الاقتباس عبر الوسائط": "لعلها (الرواية) واحدة من أكثر النصوص تعرضاً للاقتباس في العالم"، فقد أطلقت الرواية أعمالاً فرعية ورسومات ومسرحيات وأفلاماً، أسهمت جميعها في نشوء ظاهرة واسعة أُطلق عليها اسم "غاليفريانا".

ومن بين مختلف الاقتباسات، كانت الأعمال التي عكفت على تبسيط الرواية وتنقيتها من تفاصيلها الصادمة، وهو ما ترسخ في المخيلة الشعبية أكثر من سواها، إذ حُذفت أكثر حلقاتها قتامة، أو اختُصرت، أو أُزيلت تماماً.

وتقول أبيغيل ويليامز، أستاذة الأدب الإنجليزي في كلية "كينغز" بلندن، والتي استعانت ذات مرة بخبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي لفك رموز كلمات عبثية وردت في رسائل سويفت: "أشك في أن سويفت كان يتصور أن رحلات غاليفر ستبقى إلى القرن الحادي والعشرين بالشكل الذي نعرفها به اليوم".

وتضيف: "كان سويفت يقصد أن تكون رحلات غاليفر سلسلة نقدية مرتبطة بقضايا عصره، ونقداً عامّاً للجنس البشري، لا نوعاً من قصص المغامرات".

وتقول: "هذا هو الأمر الاستثنائي حقاً، فهو يسخر من (قصص المغامرات)، لكنه يستمد منها طاقة كافية تجعل رحلات غاليفر تتحول إلى قصة مغامرات قائمة بذاتها".

من النقد إلى الخرافة المليئة بالمغامرات

وصف جون غاي، صديق سويفت ومعاصره، الرواية بعبارة شهيرة قال فيها إنها "تُقرأ في كل مكان، من مجلس الوزراء إلى الحضانة"، وعندما نُشرت الرواية باسم مستعار عام 1726، كإجراء احترازي نظراً إلى محتواها الفاضح والجريء، لاقت نجاحاً كبيراً، وسرعان ما نفدت الطبعة الأولى، وقد استهوت عناصرها الخيالية القراء الصغار، بقدر ما استهوت سخريتها من البشرية دائرة الأدباء والمثقفين.

وكان الكاتب والفيلسوف الفرنسي، فولتير، موجوداً في لندن، واستمتع كثيراً بقراءة "رحلات غاليفر"، التي تركت أثراً في روايته الساخرة "كانديد"، وهي رواية عن النضج وتكوين الشخصية.

وعلى الرغم من ذلك كانت الرواية قد بدأت تخضع بالفعل للتعديل، فقد أضاف الناشر، بنيامين موت، فقرات تضمنت دفاعاً عن الملكة آن، التي كانت تتولى العرش في ذلك الوقت، وحذف بعض المقاطع السياسية الأكثر إثارة للجدل، كما أسهمت إعادة إصدار "رحلات غاليفر" في كتيبات زهيدة الثمن، تُعرف باسم كتب الحكايات الشعبية، في مزيد من تبسيط قصة سويفت وتغييرها.

وتقول ويليامز: "كان الكتاب باهظ الثمن بالنسبة لمعظم الناس عند صدوره للمرة الأولى"، بيد أن هذه الكتيبات حققت نجاحاً كبيراً وغير متوقع بين القراء الأصغر سناً.

وبعد نصف قرن، تنبّه أحد الناشرين إلى فرصة تجارية، بعد عقدين من وفاة سويفت، عام 1776، إذ أصدر فرانسيس نيوبيري نسخة مختصرة من الرواية، اختزل فيها أحداثها بدرجة أكبر، وحذف منها رحلة أرض "لابوتا"، التي كانت تجاربها العبثية الرامية إلى استخراج أشعة الشمس من الخيار تسخر من الأبحاث العلمية للجمعية الملكية، كما استبعد مجتمع خيول "هويهنهم" الناطقة تماماً.

كانت هذه الطبعة أقرب إلى قصة مغامرات خرافية منها إلى عمل ينطوي على النقد، إذ انصب تركيزها على مغامرات غاليفر بين سكان "ليليبوت" و"بروبديناغ"، وربما كان من الملائم ألّا يطّلع القراء الصغار على وصف غاليفر، وهو صغير الحجم، للبثور والتقرحات التي تكسو أجساد سكان "بروبديناغ" العمالقة، أو تلميحاته إلى طرق استمتاع وصيفات الملكة داخل حجرتها، وكذلك محاولاته إخماد حريق أحد قصور ليليبوت بالتبول عليه.

ويقول كوك إن مثل هذه المشاهد "واصلت تقليداً أدبياً عريقاً في تناول الموضوعات ذات الطابع البذيء، وهو تقليد نجده لدى شكسبير وتشوسر"، لكنها اعتُبرت، ربما على نحو مُبرر، غير مناسبة للأطفال.

وبحلول تسعينيات القرن الثامن عشر، أصبحت الطبعات المختصرة هي النمط السائد للرواية، وحققت "رحلات غاليفر" نجاحاً أكبر بكثير في قارة أوروبا منه في إنجلترا، ويقول كوك: "سرعان ما تُرجمت الرواية إلى الألمانية والفرنسية والإسبانية، وكانت تلك الترجمات تميل إلى اعتماد النسخة المبسطة. وهكذا تجاوز العمل الحواجز اللغوية".

وبمرور الوقت أسهمت الاختلافات الثقافية والدينية في تعميق التباين بين صور الرواية، فتحولت إلى محاكاة ساخرة غريبة تزخر بمشاهد الرعب الجسدي، من جهة، وإلى حكاية خيالية مرحة موجهة للأطفال، من جهة أخرى.

"هجوم شامل على البشرية"

التعليق على الصورة،معركة غاليفر مع الدبابير - المحتوى المثير للجدل لرواية سويفت جعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى القراء الشباب والأدباء

على الرغم من أن العصر الفيكتوري لم يكن متشدداً كما هو معتقد، فإن الفيكتوريين "كانوا يمقتون غاليفر إلى حد كبير"، بحسب غرانت، وكانت الفكرة الأكثر إثارة لاستنكارهم هي إمكانية اختزال الجنس البشري في صورة الـ"ياهو" المتوحشين في أرض "هويهنهم".

وفي كتابه الصادر عام 1853 بعنوان "الساخرون الإنجليز في القرن الثامن عشر"، وصف ويليام ميكبيس ثاكري، مؤلف رواية "سوق الغرور"، الكتاب بأنه "بذيء في ألفاظه، بذيء في أفكاره، غاضب، وفاحش".

أما الكاتب والناقد الفيكتوري، إدموند غوس، فقد خلص إلى أن "عبقرية سويفت الناقمة على البشر لا يمكن أن تكون قد نشأت إلا من عقل مريض"، قائلاً: "لقد أصبح دُوَاره مزمناً، وكذلك نزوعه إلى كراهية البشر، فهناك ما يوحي بأن عقله لم يكن خاضعاً للسيطرة الكاملة".

وتقول المؤرخة هيستر غرانت: "رأى الفيكتوريون أن الرواية تتنافى مع الروح المسيحية، ورفضوا ما تتضمنه من موضوعات بذيئة وعناصر جنسية، كما رفضوا نزعتها القاتمة والمستمرة إلى كراهية البشر، لذا أعتقد أنهم يتحملون قدراً كبيراً من المسؤولية عن تنقيتها وتجريدها مما رأوه انتقاداً قبيحاً، والإبقاء على ذلك العمل الخيالي الجميل والنقي".

ووفقاً لكوك، نُظر إلى هذه الرحلة الرابعة باعتبارها "هجوماً شاملاً على البشرية"، وكانت طبيعتها التي بدت منافية للمعتقدات الدينية هي ما أثار صدمة لدى القراء حقاً.

ويقول كوك: "سويفت يقول إننا نشبه الياهو، فقد رأى الناس أن السخرية من تفاهة السياسيين في الرحلة الأولى أمر مقبول، فنحن جميعاً نعرف أن السياسيين عديمو الجدوى، لكن الرحلة الرابعة مختلفة، إذ يهاجم فيها الأساس ذاته لما يعنيه أن يكون المرء إنساناً".

ويضيف: "ليس من قبيل المصادفة أنه عندما نطالع النسخة المخصصة للأطفال من رحلات غاليفر، نجد أنها لا تتجاوز الرحلتين الأولى والثانية، فنحن لا نحصل، في واقع الأمر، على اقتباس كامل للعمل".

جدير بالذكر أن سويفت كتب بنفسه الجملة التي أراد أن يُخلّد بها ذكراه على قبره، وجاء فيها: "حيث لم يعد السخط العنيف قادراً على تمزيق القلب"، وعلى الرغم من الطابع الخيالي والثراء التصوري الذي تتميز به "رحلات غاليفر"، فلا سبيل إلى إنكار ذلك الإحساس بالسخط الذي يشكل القوة المحركة للرواية.

ومثل الحرب التي تشتعل في الرواية بين فصيلين على الطريقة الصحيحة لكسر البيض، تظل مسألة كراهية جوناثان سويفت المفترضة للبشرية موضع جدل أكاديمي محتدم، فهناك من يعتقدون، مثل ثاكري، أن سويفت كان يضمر بالفعل كراهية للجنس البشري، في حين يرى آخرون أن شخصية غاليفر، بما تتسم به من محدودية في الفهم، هي الهدف الحقيقي للسخرية.

ومثّلت "رحلات غاليفر" ذروة إبداع سويفت الأدبي في أواخر مسيرته، بعدما كان قد اكتسب، منذ وقت طويل، مكانة مرموقة بوصفه كاتباً ساخراً بارعاً وناشطاً سياسياً بحزب المحافظين في وستمنستر، وكان يُنظر إلى تلك المرحلة باعتبارها سنوات مجده، حين كتب منشورات سياسية ذات تأثير واسع، وتواصل مع كبار الشخصيات والقيادات البارزة في حزب المحافظين.

وانتهت تلك الحياة المترفة بوفاة الملكة آن عام 1714، حين انهارت الوزارة التي كان سويفت يعمل في خدمتها، وتقول غرانت إن سويفت "رثى فقدانه النفوذ السياسي"، وشعر بأنه لم ينل ما يستحقه، فبعد أن كان يأمل في الحصول على منصب رفيع ومريح داخل كنيسة إنجلترا، لم يُكافأ سوى بتعيينه عميداً لكاتدرائية القديس باتريك في دبلن، وهو منصب نظر إليه سويفت عملياً باعتباره نوعاً من النفي.

وتقول غرانت: "ترك ذلك أثراً كبيراً في رحلات غاليفر، بما تزخر به من انتقاد للبلاط الملكي، وحديث عن الجحود والخيانة".

وعلى الرغم من أن سويفت وُلد في دبلن، فإن علاقته بأيرلندا اتسمت بالتعقيد، إذ وصف بلده الأم بـ"مكان بائس وقذر، أشبه بجحر للكلاب وسجن"، و"مكان لا يصلح إلا للموت فيه"، ورغم ذلك، أصبح من أبرز المدافعين عن استقلال أيرلندا عن إنجلترا، وهو موقف انعكس في كتاباته السياسية وفي أجزاء من "رحلات غاليفر"، مثل الجزء الخاص بجزيرة "لابوتا" الطائرة، التي تُخضع سكان بالنيباربي لسيطرتها، وتهدد بسحق أي انتفاضة في عاصمتهم ليندالينو، التي تمثل دبلن في الرواية.

وكان هذا النقد مثيراً للجدل إلى حد كبير بالنسبة للناشر، فحذفه من الطبعة الأولى، مستبعداً بذلك انتقاد الرواية للهيمنة الاستعمارية، بيد أن غرانت ترى في هذا الموقف دليلاً على أن سويفت كان مصلحاً اجتماعياً يسعى إلى تغيير العالم من خلال السخرية، لا مجرد ناقد للبشرية في صورتها المجردة.

وتقول غرانت: "إنه يصور البشرية في أقصى درجات بشاعتها، لأنه أراد أن يوقظ قارئه من حالة الخمول التي تسمح للإنسان بمواصلة ممارسة حياته اليومية، بينما تقع أحداث مروعة من حوله، إنه يهزنا بعنف، وكأنه يضربنا على رؤوسنا قائلاً: هذه هي حقيقتكم، افعلوا شيئاً لتغييرها".

وأصبح إرث "رحلات غاليفر" اليوم كبيراً، فهي واحدة من أكثر الروايات الإنجليزية خضوعاً للدراسة على مر العصور، لكنها ربما تكون في الوقت نفسه من أقلها فهماً، بسبب تعدد الاقتباسات التي نقّحت وحذفت منها المقاطع المثيرة للجدل.

كما تسللت مفرداتها إلى المعاجم اللغوية، وامتد توظيفها إلى العصر الرقمي، حيث ظهر مصطلح مثل (Endianness) لوصف ترتيب وحدات الـ"بايت" في أنظمة الكمبيوتر، كما ظهر اسم محرك البحث "ياهو"، بل إن الذكاء الاصطناعي بدا وكأن سويفت قد استشرفه، إلى حد ما، من خلال تصوره آلة ضخمة تُدار بذراع تدوير يدوية، أطلق عليها اسم "محرك المعرفة"، تنتج الكتب والعمليات الرياضية من دون أن تتطلب من المستخدم أي خبرة متخصصة.

وربما كانت أحداث القرن العشرين سبباً في استعادة الرحلات الأصلية إلى دائرة البحث والدراسة، فقد استشهد بالنص عدد من أعلام الأدب، من جورج أورويل إلى سيلفيا بلاث، ووصف أورويل سويفت بأنه "فوضوي محافظ"، رأى في روايته "الناقمة والمتشائمة" استباقاً للشمولية الحديثة، من خلال المدينة الفاضلة المقلوبة، الخالية من البهجة، التي يعيش فيها مجتمع "هويهنهم".

وسواء تعلّق الأمر بالنقد الأصلي أو بنسخه العديدة المنقحة التي جرت "تنقيتها" من المقاطع الجريئة، ومهما تكن النوايا التي انطلق منها سويفت، فقد تجاوزت "رحلات غاليفر" حدود العمل الذي كُتبت من أجله، لتصبح ظاهرة أكبر من نصها الأصلي.

ويقول الروائي الإنجليزي، روديارد كيبلينغ، إن سويفت "حاول توجيه لائحة اتهام إلى البشرية جمعاء، لكنه ترك لنا كتاباً للأطفال".

وربما كان سويفت سيجد في الجدل المتواصل والتحولات المتعاقبة التي طرأت على روايته ما يثير تسليته واستياءه في آن واحد.

وتقول ويليامز: "أعتقد أنه كان سيشعر باليأس، فقد كان شديد الانتقاد لتبسيط الثقافة المعاصرة وتسطيحها، بيد أن هذا النص نفسه يتلاعب بسوء الفهم، شأنه شأن كثير من كتابات سويفت".

وتضيف: "لعل سويفت كان سيستمتع بحقيقة أن الناس يسيئون فهم عمله".