التحالف يعترض صاروخين نحو الرياض، وغارات سعودية على صنعاء

خبرني - قال التحالف الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض صاروخين أطلقهتما جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه الرياض وصاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، وطائرة مسيّرة فوق المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، وذلك في ليلة شهدت نشاطاً عسكريا كثيفاً في أنحاء السعودية.

يأتي هذا وسط احتدام القتال بين الحوثيين والتحالف بعد تقدم الحوثيين في سبتمبر/أيلول نحو مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي إستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وكثف الحوثيون منذ ذلك الحين هجماتهم على المطارات والموانئ والمنشآت النفطية السعودية، في حين شنت المملكة غارات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن.

وذكر التحالف أن دفاعاته الجوية دمرت صاروخاً باليستياً وآخر كروز أُطلقا باتجاه العاصمة السعودية.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أصدر في وقت سابق إنذاراً مبكراً للرياض، ثم أعلن لاحقاً زوال الخطر.

وفي بيان منفصل، قال التحالف إنه اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون نحو جنوب السعودية المتاخم لليمن.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أصدر في وقت سابق تنبيهات لمدينتَي أبها وخميس مشيط بجنوب غرب المملكة، قبل أن يعلن لاحقاً زوال الخطر.

على الجانب الآخر، أفادت وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون بأن السعودية شنت غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة، مستهدفة محطة المفزر للغاز بمنطقة جدر شمالي العاصمة ومبنى شركة النفط الحكومية في جنوب صنعاء.

وذكرت الوكالة في وقت لاحق أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد حريق اندلع في مقطورات غاز بمحطة المفزر. ولم تؤكد السلطات السعودية حتى الآن هذه الغارات، في حين لم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم عن إطلاق الصواريخ والطائرة المسيّرة على السعودية.

وقال التحالف في وقت لاحق إنه اعترض ودمر طائرة مسيّرة فوق المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة.

وتعرضت المنطقة الشرقية، التي تمثل المحرك الاقتصادي للمملكة، لهجمات عديدة من الحوثيين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتضم المنطقة غالبية احتياطيات النفط والغاز في السعودية، كما تضم المقر الرئيسي لشركة أرامكو العملاقة للنفط، الذي تعرّض لأضرار جسيمة في هجوم وقع في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعرّض جنوب السعودية، الذي يقع على الحدود مع اليمن، مراراً لهجمات شنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية وبنية تحتية للطاقة.

"تعليم عن بُعد"

وفي ضوء استمرار تبادل الضربات بين التحالف الذي تقوده السعودية، والحوثيين، تعود المدارس في الرياض إلى اعتماد التعليم عن بعد، بحسب ما أفاد أولياء أمور وكالة فرانس برس، الاثنين، بناء على رسالة تلقوها من المؤسسات التعليمية.

وجاء في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "في إطار استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية نحيطكم بأنه تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء... وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدرسة من الهيئتين التعليمية والإدارية"، من دون تحديد مدة ذلك.

"نحن مهمشون"

وفي محافظة تعز اليمنية، تتفاقم معاناة السكان مع تدهور الأوضاع الصحية، في ظل نقص الإمكانات وشح الأدوية وتراجع قدرة المرافق الصحية المتبقية على الاستجابة لاحتياجات المرضى.

ومن خطوط التماسّ على أطراف مدينة تعز تحدّث نازحون لبي بي سي، عن تفاصيل معاناتهم وما يواجهونه من صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية.

شكت امرأة نقص العلاج والطعام والشراب، في ظل مرض نجلها وعدم عمل زوجها وعدم وصول الدعم، وتقول لبي بي سي: "نحن مهمشون، لا نملك أي شيء".

وتحدثت امرأة أخرى إلى بي بي سي عن مرض زوجها بالسرطان، وكثرة الاشتباكات المسلحة في المنطقة، معربة عن ضيقها من عدم وجود المال والرواتب وقلة الطعام والصعوبة الشديدة في الحصول على العلاجات المطلوبة.