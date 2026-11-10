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إرادة ملكية بترفيع الملازم فراس العنانزة لرتبة نقيب ومنحه وسام الشجاعة

  • 10 نوفمبر 2026
  • 14:08
إرادة ملكية بترفيع الملازم فراس العنانزة لرتبة نقيب ومنحه وسام الشجاعة

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع فراس العنانزة إلى رتبة نقيب في مديرية الأمن العام اعتبارا من تاريخ صدورها، ومنحه وساتم الشجاعة.

وبرز اسم النقيب فراس العنانزة عقب الموقف البطولي الذي جسده خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجل الأمن العام الشهيد جواد السلايطة، حيث أظهر شجاعة وسرعة بديهة في التعامل مع منفذ الاعتداء، وتمكن من إلقاء القبض عليه رغم خطورة الموقف، بعدما استولى المعتدي على سلاح الشهيد وحاول تلقيمه بالرصاص لإطلاق النار باتجاه الموجودين في الموقع.

وأسهم التدخل الحاسم للعنانزة في الحيلولة دون وقوع مجزرة محتملة بحق المدنيين، إذ تمكن من السيطرة على منفذ الهجوم قبل استخدام السلاح، مجسدا معاني التضحية والإقدام في أداء الواجب الأمني، فيما حظي موقفه البطولي بإشادة واسعة، وأصبح مثالا لشجاعة نشامى الأمن العام واستعدادهم للمخاطرة بأرواحهم لحماية المواطنين والحفاظ على أمن الوطن.

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