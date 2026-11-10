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  • كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي

كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي

  • 10 نوفمبر 2026
  • 14:05
كتلة الوفاء من السوق المركزي شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
  • تجار يطالبون بغرفة قوية تنقل صوتهم وتدافع عن مصالحهم.. والكتلة تتعهد بتشكيل مجلس مشترك في حال فوزها

خبرني  - أكدت كتلة الوفاء المترشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان 2026–2030، أن القطاع الزراعي ركيزة للأمن الغذائي بالمملكة، وأن التحديات التي تواجه العاملين فيه تتطلب حلولا عملية وشراكة مؤسسية مستمرة.

جاء ذلك خلال جولة للكتلة في السوق المركزي للخضار والفواكه، التقت خلالها التجار وأصحاب المحال، واستمعت إلى أبرز التحديات، وفي مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية والنقل والتسويق، وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، خصوصا في أسواق الخليج، إلى جانب ضعف الحضور الرسمي في السوق وصعوبات تنظيم العمالة الوافدة.

كما أشار التجار إلى غياب قناة واضحة لمتابعة قضاياهم مع الجهات المعنية، وتطرقوا إلى أثر نقص المياه وارتفاع كلف الإنتاج على المزارعين وكميات الإنتاج والأسعار.

وطالبوا بغرفة تجارة قريبة من الأسواق، قادرة على إيصال مطالبهم ومتابعتها، معبرين عن ذلك بقولهم: "بدنا غرفة قوية توصل صوتنا وهمومنا" .

وتعهدت كتلة الوفاء، في حال فوزها، بالعمل على تشكيل مجلس تنسيقي مشترك مع ممثلي القطاع الزراعي وتجار السوق المركزي والجهات الاقتصادية المعنية، ليكون إطارا للحوار ورصد التحديات ومتابعة معالجتها، بما يشمل الكلف ومعيقات التصدير وتنظيم العمالة والمياه وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية.

وأكدت الكتلة أن المزارع والتاجر والمصدر حلقات متكاملة في منظومة الإنتاج والتسويق وسلاسل الإمداد، وأن دعم القطاع الزراعي يرتبط بالأمن الغذائي وفرص العمل والصادرات، مشددة على أهمية أن يتجاوز دور الغرفة التمثيل التقليدي إلى بناء شراكات فاعلة مع القطاعات الاقتصادية والجهات المختصة.

و أعرب تجار وممثلون عن القطاع الزراعي عن دعمهم للكتلة، مؤكدين أهمية استمرار التواصل ومتابعة القضايا المطروحة.

وقالت الكتلة إن جولاتها تنطلق من الاستماع المباشر إلى أصحاب التحديات، وإن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تشخيص المشكلات إلى العمل المؤسسي لمعالجتها.

كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي
كتلة الوفاء من السوق المركزي: شراكة مؤسسية لمواجهة تحديات القطاع الزراعي

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