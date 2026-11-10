النقيب مروان أحمد الشمايلة .. مبروك الترفيع

خبرني - بكل معاني الفخر والاعتزاز، تتقدم عشيرة الشمايلة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنها البار، الأخ العزيز مروان أحمد عبدالسلام الشمايلة، بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة نقيب في جهاز الأمن العام.

وإننا إذ نبارك له هذه الثقة المستحقة، لنعتز بما حققه من تقدم في مسيرته المهنية، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها خطوة مباركة نحو مزيد من النجاح والتميز، وأن يوفقه لمواصلة أداء واجبه بكل إخلاص وتفانٍ في خدمة الأردن وقيادته الهاشمية.

مبارك الترفيع يا ابن الشمايلة، ومنها للأعلى بإذن الله، ودامت رايتنا عالية بأبنائها المخلصين.

ألف ألف مبارك، ونسأل الله لك دوام الرفعة والتوفيق.