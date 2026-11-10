دول الخليج توافق على إنشاء مقر قيادة عسكرية في الكويت

خبرني - نقلت قناة الإخبارية السعودية عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قوله إن دول المجلس وافقت على إنشاء مقر متقدم لقيادة عسكرية موحدة في الكويت، وعلى نشر قوات "مناسبة" فيه.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي قال إن ​وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، أقروا خلال اجتماعهم، الثلاثاء، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها.

وذكر أن ذلك جاء ضمن القرارات التي جرى اتخاذها في الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون، في مدينة المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس.

وقال البديوي إن العمل العسكري المشترك يحظى باهتمام ورعاية ومساندة قادة دول الخليج "إيماناً منهم بروابط التلاحم التي تجمع دول المجلس، وإدراكاً لمسؤولية القوات المسلحة في دول المجلس في تأمين أمنها واستقرارها، والمحافظة على سلامتها واستقلالها وتطويرها والنهوض بها لتواكب الآمال والتطلعات المعقودة عليها".