ترمب: إيران انتهت عسكرياً والمفاوضات تشهد زخماً إيجابياً

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "انتهت فعلياً من الناحية العسكرية"، مشيراً إلى وجود "زخم إيجابي" في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك عقب لقائه رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تساهم بلاده في جهود الوساطة بين طهران وواشنطن.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال إنه أجرى "محادثة ممتازة" مع رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض، وأن الحديث تطرّق بشكل رئيسي إلى إيران.

وأضاف "قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وغيرها، تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن، أي بعبارة أخرى، مواصلة أعظم حصار بحري في التاريخ، وعملية البوابة الحديدية الجديدة... وتالياً (الحصار) براً وبحراً".

وفرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على موانئ الجمهورية الإسلامية منذ أبريل/نيسان، ردّاً على إغلاق طهران مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير/شباط.

إلى ذلك، أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي إطلاق قوة مهام هدفها عرقلة مسارات تجارية لإيران عبر البر وبحر قزوين، قائلة إن ذلك يهدف إلى منعها من استيراد أنظمة التسلح ومواد محظورة.

وتابع ترامب "نرى زخماً إيجابياً نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت". وفي حين أكد أن واشنطن جاهزة لشنّ ضربات جديدة على إيران، قال إن ذلك "مستبعد إلى حد كبير".

وأكد: "توافقنا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، وهذا أمر غير قابل للتفاوض!".

وفي منشور لاحق أكد موقفه قائلاً من البيت الأبيض إن "إيران، من الناحية العسكرية، انتهت فعلياً. نحن نكتفي بالحفاظ على الوضع الراهن. لكن إذا اضطررنا للعودة، فنحن على أتم الاستعداد ومجهزون بالكامل للتحرك".

"تهديد إيراني"

وفي تطور متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجيش الأمريكي نقل طائرات من قاعدة جوية ثانية في بريطانيا، الاثنين، على خلفية تهديد إيراني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن طائرتين لتزويد بالوقود كانتا تستخدمان قاعدة ميلدنهول الجوية، حُوّل مسارهما إلى ألمانيا، في حين نُقلت طائرات أخرى إلى ألمانيا ومواقع مختلفة.

لم تتضح بعد الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي استهدف القاعدة، وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق على أنشطة عسكرية لدول أخرى، مشيرة إلى أن تحركات الطائرات والمعدات العسكرية تُجرى بصورة منتظمة وفقاً للمتطلبات العملياتية.

يأتي ذلك بعد إخلاء قاعدة فيرفورد البريطانية من قاذفات أمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية حادث أمني يُشتبه بارتباطه بإيران، أعقبه توقيف خمسة أفراد قرب القاعدة، واعتقال اثنين آخرين لاحقاً للاشتباه في مساعدة الاستخبارات الإيرانية.

وهدد ترامب في الأسابيع الأخيرة باستئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ذلك قد يحصل بعد الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء الماضي.

ومع ذلك، فقد صرّح الرئيس لشبكة "سي إن إن" الأحد بأن استئناف الحرب "غير مرجح إلى حد كبير"، غير أنه استطرد قائلاً "سأفعل ذلك إن اقتضت الضرورة، لكننا وجهنا إليهم ضربات قاسية للغاية".

وقبيل انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب إن القوات الأمريكية نفذت ما وصفه بـ"ضربات محدودة" على جزيرة إيرانية في مضيق هرمز. لكنه قال، في مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) بُثت يوم الأحد، إنه لا يرى في الوقت الراهن "أي سبب" لتصعيد الصراع.

كان ترامب قد أقر بأن الحرب مع إيران التي بدأت بضربات أمريكية-إسرائيلية أواخر فبراير/شباط، كانت أحد أسباب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.