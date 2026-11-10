فريق تويوتا للسباقات يتوّج بلقب بطولة العالم للمُصنِّعين للمرة الثامنة بعد إحرازه المركزين الأول والثاني في سباق برشلونة للتحمّل

خبرني - حصد فريق تويوتا للسباقات لقبه الثامن في بطولة العالم للتحمّل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بعد إحرازه المركزين الأول والثاني في سباق برشلونة للتحمّل لمدة 6 ساعات. وأحرز سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا المركز الأول على متن سيارة تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، فيما حلّ زملاؤهم مايك كونواي وكاموي كوباياشي ونيك دي فريس في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية عالية الأداء التي تحمل الرقم 7، ليحقق الفريق نتيجة استثنائية في موسمه الأول ضمن بطولة العالم للتحمّل تحت اسم تويوتا للسباقات.

ويمثّل هذا الفوز الانتصار الرابع للفريق خلال موسم 2026، ويضمن له لقب بطولة العالم للمُصنِّعين قبل جولة واحدة من نهاية الموسم. وتؤكد هذه النتيجة أيضًا أن لقب بطولة العالم للسائقين سيكون من نصيب أحد طاقمَي فريق تويوتا للسباقات، بعدما وسّع طاقم المركبة رقم 8 صدارته إلى 17 نقطة أمام طاقم السيارة رقم 7.

وبهذه المناسبة، قال هيروكي "جيانو" ناكاجيما، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن (Toyota Motor Corporation): "بفوزنا في الجولة السابعة في برشلونة، حصدنا أول لقب لبطولة العالم للمُصنِّعين باسم فريق تويوتا للسباقات، قبل سباق واحد من نهاية الموسم. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل جهد جماعي حقيقي. وأتوجه بجزيل الشكر إلى جميع مشجعينا الذين وقفوا إلى جانبنا طوال هذه المسيرة، وإلى كل من حضر إلى الحلبة وساندنا من المدرجات، وإلى جميع من شجعونا من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف ناكاجيما: "بدأ تحدّي فريق تويوتا للسباقات بوعد قطعناه لأكيو تويودا "موريزو". فمن خلال رياضة السيارات، نعمل على تطوير الأفراد والتقنيات، وتهيئة بيئة تتيح لزملائنا التفكير بأنفسهم ورسم مساراتهم الخاصة. وبفضل هذا الأساس الذي أُرسي لنا، نستطيع المضي قدمًا وفق فلسفتنا "من أجل السباق الهندسي"، ومواصلة مواجهة التحديات. وأرجو من الجميع الاستمرار في دعم فريقنا وسائقينا ونحن نتجه نحو السباق الأخير من الموسم".

انطلق سباق برشلونة للتحمّل لمدة 6 ساعات في ظروف صعبة على حلبة برشلونة-كتالونيا؛ حيث أحرز طاقما فريق تويوتا للسباقات تقدمًا سريعًا باستخدام إطارات مخصصة للمسارات المبتلة. وانطلق بويمي من المركز الثاني وانتزع الصدارة مبكرًا في مشاركته المئة ببطولة العالم للتحمّل، فيما تقدم دي فريس من المركز التاسع على شبكة الانطلاق إلى المركز الثاني قرب نهاية الساعة الأولى.

وتجاوز طاقم المركبة رقم 8 أيضًا عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ بسبب مخالفة إجراءات الانطلاق، نفّذها بويمي خلال توقفه الثاني في منطقة الصيانة. وبحلول منتصف السباق، كان هارتلي يتقدم على كوباياشي بفارق 10 ثوانٍ، بينما تأخر بقية المنافسين بأكثر من 20 ثانية.

ويُضاف هذا الفوز إلى إنجازات الموسم الافتتاحي المميز لسيارة تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية عالية الأداء، والذي شهد أيضًا فوز فريق تويوتا للسباقات بسباق لومان للتحمّل لمدة 24 ساعة وسباقه على أرضه فوجي للتحمّل لمدة 6 ساعات. ومع حسم لقب المُصنِّعين وانحصار المنافسة على لقب السائقين بين طاقمَي الفريق، بات من المؤكد أن تنهي تويوتا الموسم حاملةً لقبَي بطولة العالم.

يمتد تاريخ تويوتا في رياضة السيارات لأكثر من 60 عامًا، شاركت خلالها في فئات متنوعة من السباقات حول العالم. وانطلاقًا من مفهوم "الطرقات تصقل الإنسان، والإنسان يطوّر السيارات"، تسهم الخبرات والتقنيات المكتسبة من رياضة السيارات في تطوير أفضل المركبات على الإطلاق. ويشارك فريق تويوتا للسباقات في أبرز فئات سباقات التحمّل، ومنها بطولة العالم للتحمّل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (FIA WEC)، بما يدعم تطوير المركبات والتقنيات في الظروف القاسية.

وتُقام الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة العالم للتحمّل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لعام 2026، وهي سباق مونزا للتحمّل لمدة 6 ساعات، في الفترة ما بين 6 و8 تشرين الثاني على حلبة أوتودرومو ناسيونالي مونزا في إيطاليا؛ حيث يُحسم لقب بطولة السائقين.

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