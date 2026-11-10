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الأردن يعزي تركيا بضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بولاية إزمير

  • 10 نوفمبر 2026
  • 13:46
الأردن يعزي تركيا بضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بولاية إزمير

خبرني - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية التركية بضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للحديد والصلب في ولاية إزمير.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب تركيا الشقيقة، معربًا عن أصدق التعازي لأُسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. 

توفي 16 شخصا وأُصيب 13 آخرون في انفجار في مصنع للصلب قرب مدينة إزمير الساحلية في غرب تركيا، بحسب ما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان الاثنين.

وقال إردوغان "للأسف، لقي 16 شخصا حتفهم في الانفجار، فيما يتلقى 13 آخرون العناية الطبية، اثنان منهم في حالة حرجة".

وأضاف في تصريح متلفز "سيتم الكشف عن ملابسات هذا الحادث المأساوي (...)، بما في ذلك الأسباب الكامنة خلفه، واحتمال وجود إهمال والمسؤولين عنه".

ووقع الانفجار قرابة منتصف النهار (09,00 ت غ) في مصنع "هاباش ديمير تشيليك" في علي آغا، على بُعد نحو 60 كيلومترا شمال إزمير، وأفاد مسؤولون بأنه تسبب في اندلاع حريق في المنشأة.

وأفادت حصيلة سابقة عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

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