الأميرة غيداء طلال تستقبل وفداً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي

خبرني - استقبلت الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وفداً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، برئاسة السفير خالد المغامس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في زيارة إلى المركز، للاطلاع على الخدمات العلاجية والرعاية الشاملة المقدمة للمرضى، وبحث سبل تعزيز التّعاون.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجمعية بالمؤسسة والمركز منذ عام 2016، والتي ساهمت في تغطية تكاليف علاج أكثر من (106) مرضى من اللاجئين السوريين و69 مريضا من قطاع غزة.

وقالت الأميرة غيداء: "نعتزّ بشراكتنا المهمة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ونقدّر لهم إنسانيّتهم وعطاءهم اللّامحدود الذي ساهم في إنقاذ حياة مرضى السّرطان على مرّ السّنوات".

من جانبه، أشاد السفير المغامس بالدور الإنساني والطبي الرائد الذي تضطلع به مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في تقديم الرعاية العلاجية المتخصصة لمرضى السرطان، وما حققه المركز من مكانة مرموقة في هذا المجال.

وقال المغامس: "نعتز بالشراكة الإنسانية الممتدة التي تجمع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، والتي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وتعكس التزامنا المشترك بتخفيف معاناة المرضى الأكثر احتياجا، ولا سيما الفلسطينيين والسوريين".

وأضاف: "نتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون القائم وتوسيع مجالاته بما يسهم في توفير فرص العلاج والرعاية الطبية لعدد أكبر من المرضى، انطلاقا من رسالة دولة الكويت الإنسانية الراسخة وقيم التضامن والتكافل التي تقوم عليها أعمال الجمعية".

وأكد أن دعم علاج مرضى السرطان يمثل استثمارا إنسانيا في إنقاذ الأرواح ومنح الأمل للمرضى وأسرهم، مشيرا إلى حرص الجمعية على مواصلة التعاون مع المؤسسة والمركز وتطوير هذه الشراكة بما يحقق أهدافها الإنسانية المشتركة.

وضمّ الوفد الكويتي مستشار رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد المطيري، ومدير إدارة الشؤون المالية عبدالرحمن الصالح.