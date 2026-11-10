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74,645 شهيدا الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على غزة

  • 10 نوفمبر 2026
  • 13:37
74645 شهيدا الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على غزة

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول شهيدين و16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن من بين الشهيدين شهيدا جديدا وآخر جرى انتشال جثمانه.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025 بلغ 1,614 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,849 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 850 شهيدا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,645 شهيدا و175,978 إصابة، منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

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