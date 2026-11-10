مستقبل مايكل كاريك على المحك.. وبوتشيتينو أبرز المرشحين لخلافته

خبرني - برز المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للمنتخب الأمريكي، بوصفه المرشح الأوفر حظاً لخلافة مايكل كاريك في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل توجه إدارة النادي لإقالة المدرب البالغ من العمر 45 عاماً، بعد البداية المتعثرة للفريق هذا الموسم، وفقاً لتقارير إعلامية.

وأفادت شبكة "إي إس بي إن"، نقلاً عن مصادر، بأن إدارة مانشستر يونايتد تدرس مستقبل كاريك، بعدما اكتفى الفريق بتحقيق انتصار واحد في مبارياته العشر الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف عن سندرلاند صاحب المركز التاسع عشر، ونقطة واحدة عن كريستال بالاس متذيل الترتيب.

وأوضحت المصادر أن المناقشات مع كاريك ستستمر خلال الأيام المقبلة، وسط قناعة متزايدة لدى مسؤولي النادي بأن تراجع الأداء والنتائج يستدعي إجراء تغيير في الجهاز الفني.

ويعد بوتشيتينو (54 عاماً) أبرز المرشحين لتولي المهمة، بعدما مدد عقده مع المنتخب الأمريكي حتى عام 2030، عقب قيادته إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2026.

وبحسب مصدر تحدث إلى "إي إس بي إن"، يتضمن عقد المدرب الأرجنتيني، الذي سبق له قيادة توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي، شرطاً جزائياً بقيمة 10 ملايين دولار، ما يعادل نحو 7.4 ملايين جنيه إسترليني، سيتعين على مانشستر يونايتد سداده للحصول على خدماته.

وتضم قائمة المرشحين أيضاً إيدي هاو، المدرب السابق لنيوكاسل، والألماني يوليان ناغلسمان، الذي لا يتولى حالياً أي منصب تدريبي، إلى جانب كيران ماكينا، الذي سبق أن أجرى النادي مقابلة معه عام 2024، ويحظى بدعم بعض المسؤولين داخل "أولد ترافورد".

ورغم تعدد الخيارات، يُنظر إلى بوتشيتينو باعتباره المرشح الأقرب، بفضل خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز وشخصيته القيادية، بعدما أجرى مقابلات لتولي تدريب مانشستر يونايتد في ثلاث مناسبات سابقة.

وكان كاريك قد تولى تدريب الفريق بصورة مؤقتة في منتصف الموسم الماضي، ونجح في قيادته إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، ما دفع الإدارة إلى تعيينه مدرباً دائماً.

وذكرت مصادر الشبكة الأمريكية أن مسؤولي النادي اعتبروا كاريك مستحقاً لعقد طويل الأمد، قبل أن يفاجئهم التراجع الحاد في الأداء والنتائج خلال الموسم الحالي.

ورغم منحه فرصة إضافية الشهر الماضي لتصحيح المسار، لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر أربع مباريات، جاء على حساب روما الإيطالي بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول على ملعب "أنفيلد"، يوم 22 نوفمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ولم يتوج يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013، في الموسم الأخير للمدرب الأسكتلندي أليكس فيرغسون، رغم تعاقده لاحقاً مع مدربين بارزين، من بينهم البرتغالي جوزيه مورينيو والهولندي لويس فان خال.

وانتقد غاري نيفيل، قائد مانشستر يونايتد السابق، طريقة تعامل إدارة النادي مع مستقبل كاريك، معتبراً أن المسؤولين "لا يملكون أي فكرة عما يجب فعله".

وقال نيفيل لشبكة "إن بي سي": "عندما يأتي مدرب جديد، يكون الجميع سعداء لبضعة أشهر، ثم بعد ستة أشهر يتكرر الأمر نفسه. يمكنك الاستمرار في تغيير المدربين والاعتقاد بأن ذلك هو الحل، لكن بعد ثمانية مدربين خلال 12 عاماً، تبين أن هذا ليس الحل".