باب أمل جديد للقضاء على الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي

خبرني - في تطور علمي قد يمهد لأساليب أكثر فاعلية في مواجهة السرطان، اكتشف باحثون آلية تساعد بعض الخلايا السرطانية على النجاة من العلاج الكيميائي، حتى بعد تعرضها لأضرار جسيمة تمنعها من الانقسام والتكاثر. والأكثر إثارة أن هذه الخلايا لا تكتفي بالبقاء على قيد الحياة، بل قد تستغل استجابات الجهاز المناعي المخصصة عادة لإصلاح الأنسجة التالفة، بما يوفر بيئة تساعد الورم على التعافي والنمو مجدداً.

وتُعرف هذه الخلايا باسم "الخلايا الهرمة " أو ما يمكن وصفه بـ«خلايا الزومبي»، لأنها تتوقف عن الانقسام لكنها تظل حية ونشطة بيولوجياً، وقادرة على التأثير في محيطها وإفراز مواد قد تساعد على استمرار نمو الورم.

ووفقاً لدراسة جديدة نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز" في 23 أكتوبر 2026، توصل فريق بحثي من معهد سمرفيت لعلم الوراثة في كلية ترينيتي دبلن إلى تحديد البروتينات التي تحمي هذه الخلايا من الموت، كما نجح في استهدافها وإعادة تنشيط آلية التدمير الذاتي لديها، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة للتعامل مع الأورام التي تقاوم العلاج الكيميائي.

تبدأ القصة عندما تتعرض الخلايا السرطانية للعلاج الكيميائي، إذ يؤدي الضرر الذي يلحق بالحمض النووي (DNA) إلى توقف بعض الخلايا عن الانقسام، لكنها لا تموت كما هو متوقع، بل تدخل في حالة تُعرف باسم «الشيخوخة الخلوية المبكرة".

وخلال أيام قليلة من التعرض للعلاج، قد يزداد حجم هذه الخلايا ليصل إلى نحو عشرة أضعاف حجم الخلية الطبيعية، بالتزامن مع تغيرات واسعة في نشاط الجينات المرتبطة بالتئام الجروح وإصلاح الأنسجة.

كما ترتفع قدرتها على إفراز مواد التهابية وإشارات كيميائية تستقطب الخلايا المناعية، ما يجعلها قادرة على التأثير في البيئة المحيطة بالورم، واستدعاء استجابات بيولوجية لا تخدم بالضرورة مصلحة الجسم.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن الخلايا السرطانية تستغل إحدى الوظائف الحيوية للجهاز المناعي؛ فإلى جانب دوره في مقاومة العدوى، يشارك الجهاز المناعي في إصلاح الأنسجة المتضررة، وتحفيز تكوين خلايا جديدة، وتعزيز نمو الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين والمواد المغذية إلى مناطق الإصابة.

وفي الظروف الطبيعية، تعمل هذه الاستجابة وفق نظام دقيق يضمن إصلاح الأنسجة في المكان والوقت المناسبين، إلا أن بعض الأورام تستطيع استغلال هذه الآليات، فتبدو وكأنها أنسجة متضررة تحتاج إلى الإصلاح، بدلاً من أن يتعامل معها الجسم بوصفها خلايا خبيثة ينبغي التخلص منها.

وهكذا قد تتحول الاستجابة المناعية التي يفترض أن تساعد الجسم على التعافي إلى مصدر دعم للورم، وهو ما يعزز الفرضية العلمية التي تصف السرطان بأنه «جرح لا يلتئم».

بروتينات الموت

وكشفت الدراسة أن مجموعة من البروتينات تُعرف باسم "مثبطات بروتينات الموت المبرمج" تؤدي دوراً محورياً في حماية الخلايا السرطانية من التأثير القاتل لبعض أدوية العلاج الكيميائي.

وأجرى الدراسة فريق بقيادة البروفيسور شيموس مارتن، أستاذ علم الوراثة الطبية في معهد سمرفيت، والدكتور غوخان غوناي، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه، حيث تتبع الباحثون التغيرات التي تحدث داخل الخلايا السرطانية بعد تعرضها للعلاج.

وتبين أن الضرر الذي يلحق بالحمض النووي نتيجة العلاج الكيميائي ينشط بروتينات تُعرف باسم "مستقبلات الموت"، وهي جزيئات قادرة على إطلاق برنامج التدمير الذاتي للخلية، المعروف علمياً باسم "الاستماتة".

غير أن بروتينات IAPs تتدخل لتعطيل التأثير القاتل لهذه المستقبلات، فتحول دون تنفيذ عملية الموت المبرمج، وتسمح للخلايا المتضررة بالبقاء حية والدخول في حالة الشيخوخة الخلوية.

وبذلك، لا تقتصر وظيفة هذه البروتينات على مساعدة الخلايا السرطانية في الإفلات من تأثير العلاج الكيميائي، بل تصبح أيضاً ضرورية لاستمرار بقائها بعد العلاج.

نقطة ضعف

لكن ما يمنح هذا الاكتشاف أهميته أن الباحثين وجدوا في اعتماد الخلايا الهرمة على بروتينات IAPs نقطة ضعف يمكن استغلالها علاجياً.

فباستخدام مركبات تُعرف باسم "مضادات بروتينات" تمكن الفريق من تعطيل عمل هذه البروتينات، وإعادة تنشيط الإشارات التي تطلقها مستقبلات الموت، ما أدى إلى القضاء بصورة انتقائية على الخلايا السرطانية التي دخلت في حالة الشيخوخة.

وبمعنى آخر، فإن البروتينات نفسها التي ساعدت الخلايا على النجاة من العلاج الكيميائي أصبحت العامل الذي يمكن استهدافه للتخلص منها لاحقاً، عبر إعادة تشغيل آلية التدمير الذاتي التي نجحت في تعطيلها.

وقال البروفيسور شيموس مارتن إن فهم الكيفية التي تتمكن بها الأورام من تفادي التأثير القاتل للعلاج الكيميائي والدخول في حالة الشيخوخة الخلوية يمثل تحدياً علمياً مهماً ومعقداً.

نتائج جديدة

وأضاف أن النتائج الجديدة تشير إلى إمكانية إضعاف دفاعات الأورام من خلال تحييد بروتينات IAPs بعد إعطاء أدوية العلاج الكيميائي، الأمر الذي قد يمنع الخلايا السرطانية من الدخول في حالة الشيخوخة، ويساعد على قتل عدد أكبر من خلايا الورم.

ولا تقتصر أهمية الخلايا الهرمة على مجال الأورام، إذ تتراكم أيضاً في أنسجة الجسم مع التقدم في العمر، ويُعتقد أن زيادتها تسهم في الالتهابات المرتبطة بالشيخوخة وتراجع كفاءة عدد من الأنسجة ووظائفها الطبيعية.

ومن هنا، قد تتجاوز دلالات الدراسة حدود علاج السرطان، لتسهم في توسيع فهم العلماء لدور هذه الخلايا في الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، والآليات التي تجعلها تستمر في الأنسجة رغم توقفها عن الانقسام.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت لا تزال فيه قدرة بعض الأورام على مقاومة العلاج الكيميائي والتعافي بعده من أبرز التحديات الطبية. ومع ذلك، فإن النتائج تمثل خطوة بحثية واعدة، ولا تعني حتى الآن توافر علاج جديد للمرضى؛ إذ لا بد من إجراء مزيد من الدراسات لتقييم فاعلية هذه الاستراتيجية وسلامتها، وتحديد مدى إمكانية تطبيقها سريرياً.