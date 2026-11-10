«ناسا» تعرض 164 ألف دولار مقابل العيش والعمل على القمر

خبرني - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الأحد، فتح باب التوظيف لاختيار رواد فضاء جدد، للعيش والعمل على سطح القمر، مقابل راتب سنوي مجز يبلغ 164 ألفاً و395 دولاراً. وقال مدير وكالة «ناسا»، جاريد إيزاكمان إن الأشخاص الذين ستختارهم الوكالة قد تتاح لهم فرصة السير على سطح القمر، والعيش والعمل في القاعدة القمرية، والمساهمة في تطوير الأنظمة والعمليات التي ستتيح في نهاية المطاف إرسال أطقم بشرية إلى المريخ. وستتطلب هذه المهمات مستوى عالياً من التميز التقني، والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، والعمل الجماعي، والشجاعة، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية». ويتعين على الراغبين في الانضمام إلى برنامج رواد الفضاء استيفاء مجموعة صارمة من المعايير والشروط التي وضعتها الوكالة.

وأشارت «ناسا» في شروط التقديم إلى أنه يجب أن يكون المتقدم مستعداً للانطلاق في مهمات فضائية تستمر 12 شهراً أو أكثر، مع تقبل العزلة الشديدة، وظروف المعيشة القاسية والمحدودة الإمكانات، والبعد عن الأهل والأصدقاء. إذا استوفى المتقدم هذه المتطلبات وغيرها من المؤهلات العلمية، ونجح في اجتياز المقابلة الشخصية المباشرة، فقد يحصل على دعوة للانضمام إلى برنامج تدريب رواد الفضاء، الذي يستمر نحو عامين. وعقب استكمال المرحلة التدريبية، ستتخذ «ناسا» قرارها النهائي بشأن اختيار رواد الفضاء الأنسب للمهمة. ومنذ ستينيات القرن الماضي، اختارت «ناسا» أكثر من 370 شخصاً للتدرب بوصفهم مرشحين ليصبحوا رواد فضاء. وكانت آخر جولة توظيف أجرتها الوكالة في عام 2024، عندما اختارت 10 رواد فضاء فقط من بين أكثر من 8 آلاف متقدم.