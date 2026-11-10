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  • كابيتال بنك يطلق منصة Market Sniffer المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كابيتال بنك يطلق منصة Market Sniffer المدعومة بالذكاء الاصطناعي

  • 10 نوفمبر 2026
  • 13:29
كابيتال بنك يطلق منصة Market Sniffer المدعومة بالذكاء الاصطناعي

خبرني  - أطلق كابيتال بنك منصة "Market Sniffer – Banking Intelligence"، التي طوّرها فريق الذكاء الاصطناعي في البنك لتحليل الإفصاحات المالية وبيانات القطاع المصرفي وإجراء تحليلات مقارنة للأداء، بما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تستند إلى بيانات ومعلومات قابلة للتحقق.

وتجمع المنصة البيانات المالية وإفصاحات السوق وتحللها ضمن مساحة عمل موحدة، بما يوسع نطاق التحليل من مراجعة النتائج المالية السابقة إلى متابعة تحركات السوق واستكشاف الفرص ودراسة الخيارات التي يمكن أن تسهم في توجيه خطوات البنك المستقبلية.

وترتكز "Market Sniffer" على أربعة محاور رئيسية، تشمل توفير مقارنة للأداء المالي بهدف تحديد نقاط القوة والمجالات التي تستدعي الاهتمام، ومتابعة التقارير والإفصاحات المنشورة لرصد تطورات القطاع المصرفي واتجاهاته.

كما توفر المنصة رؤية أوسع للسوق والبيئة التنافسية، من خلال متابعة تطورات القطاع ومؤشرات الأداء واتجاهات المنافسة، بما يساعد على استكشاف المزيد من الفرص وتحويل نتائج التحليل إلى أولويات ومقترحات استراتيجية تدعم الإدارة في اتخاذ القرارات.

وتجمع المنصة بين سرعة التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإمكانية تتبع مصادر المعلومات والتحقق منها، بما يعزز موثوقية المخرجات ويزود فرق العمل والقيادات برؤية أكثر وضوحًا للأداء والسوق والبيئة التنافسية. وتجسد هذه الخطوة التزام كابيتال بنك بقيمه المؤسسية؛ بدءًا من الابتكار بتطوير أدوات ذكية توظف التقنيات الحديثة لتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للاستفادة وتحويل التحديات إلى فرص نمو، ووصولاً إلى الطموح النابع من شغف الفريق بالتميز وإحداث التأثير. كما تعكس هذه المبادرة استثمارنا الحقيقي في فريق العمل باعتباره قوتنا الأساسية، من خلال تزويد موظفي البنك بأدوات تعزز قدراتهم التحليلية وتدعم دورهم في التخطيط وصناعة القرار لقيادة المستقبل.

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