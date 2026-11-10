قناة رؤيا ومنصة قوشان تعلنان إطلاق الموسم الرابع من البرنامج العقاري «قوشان»

تجديد الشراكة بين قناة رؤيا الفضائية والمستشار العقاري نادر العلان لإطلاق موسم جديد من البرنامج العقاري الأول والوحيد من نوعه في الأردن

خبرني - أُعلن عن إطلاق الموسم الرابع من برنامج «قوشان»، البرنامج التلفزيوني المتخصص في القطاع العقاري الأردني، والذي يُعرض على شاشة قناة رؤيا الفضائية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون تم توقيعها بين المهندس فارس الصايغ ممثلاً عن قناة رؤيا الفضائية، والمستشار العقاري نادر العلان، مؤسس منصة قوشان.

ويأتي إطلاق الموسم الرابع امتداداً لمسيرة البرنامج الذي انطلقت أولى مواسمه عام 2014، ليشكل منذ بداياته تجربة إعلامية متخصصة وفريدة من نوعها في الأردن، باعتباره البرنامج العقاري الأول والوحيد الذي يركز بصورة مباشرة على القطاع العقاري، ويسلط الضوء على مختلف جوانبه وتطوراته.

ويهدف الموسم الجديد إلى مواصلة تقديم محتوى إعلامي متخصص يواكب مستجدات السوق العقاري الأردني، ويناقش أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع العقارية والشركات العاملة في القطاع، واستضافة الخبراء والمختصين وصناع القرار.