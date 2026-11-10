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(كباتن طلبات) يضربون عن العمل

  • 10 نوفمبر 2026
  • 13:04
كباتن طلبات يضربون عن العمل

خبرني - شرع كباتن توصيل الطلبات في الأردن، اليوم الثلاثاء، في إضراب عن العمل، احتجاجا على تدني الأجور مقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية.

وبحسب المنظمين، سيكون الإضراب جزئيا في مرحلته الأولى، من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ويطالب الكباتن بتعديل التسعيرة بما يتناسب مع الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات وتكاليف تشغيل مركباتهم، وإعادة النظر في آلية احتساب الأجور، وإظهار تفاصيل الرحلات والمسافات المقطوعة عبر التطبيق.

كما يطالب السائقون باعتماد المسافة الفعلية على الأرض، وفق الخرائط، بدلا من المسافة الهوائية، بما يضمن احتساب الأجر بصورة أكثر إنصافا.

وأوضحوا أنه بالتزامن مع مطالبهم، طرأت تعديلات جديدة على التطبيق أثارت مزيدا من الاعتراضات، من بينها تراجع قيمة الأجور، رغم الوعود السابقة برفع التسعيرة تماشيا مع ارتفاع أسعار المحروقات.

 

وجاءت المطالب على النحو التالي:

1.         رفع الحد الأدنى لقيمة الطلب إلى 1.3 دينار بدلا من 1.1 دينار.

2.         اعتماد تسعيرة 15 قرشا لكل كيلومتر أرضي، بدلا من 14 قرشا لكل كيلومتر هوائي.

3.         ألا تزيد المسافة بين المتجر والكابتن على 3 كيلومترات.

4.         ألا تزيد مدة انتظار السائق في المتجر على 10 دقائق، مع تعويضه عن أي تأخير يتجاوز هذه المدة.

5.         احتساب الطلب المرفق (الطلب الثاني) طلبا جديدا ومستقلا، بدلا من احتسابه بنصف القيمة.

 

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