خبرني - أطلقت تكية أم علي ودار أبو عبدالله المشاريع الزراعية ضمن برنامج «الصدقة الجارية التنموية»، من خلال فعالية «وجوه تحكي القصة»، التي سلطت الضوء على الأثر الإنساني والتنموي للبرنامج، وقدرته على تحويل العطاء إلى أصول إنتاجية توفر فرص العمل والتدريب ومصادر الدخل للأسر الأردنية.

وتقوم فكرة الصدقة الجارية التنموية على توجيه الصدقات نحو إنشاء وتجهيز أصول ومشاريع إنتاجية يستمر نفعها، بحيث لا يقتصر أثر العطاء على تقديم مساعدة آنية، بل يمتد إلى تمكين الأفراد من العمل واكتساب المهارات والإنتاج وتوليد الدخل، وصولاً إلى إدارة مشاريعهم باستقلالية.

وينفذ البرنامج بالشراكة بين تكية أم علي وجمعية دار أبو عبدالله، مستنداً إلى خبرة تكية أم علي الممتدة لأكثر من عقدين في العمل الإنساني ومكافحة الجوع، وإلى البنية التحتية والخبرة الزراعية المتوفرة في مزارع دار أبو عبدالله. وبدأ البرنامج بالقطاع الزراعي للاستفادة من هذه الإمكانات وربط الإنتاج بالأسواق ومتابعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل مجالات إنتاجية أخرى.

وتشمل المرحلة الزراعية مشاريع الزراعة المائية والبيوت الزراعية والأحواض المخصصة لإنتاج الخضروات، إلى جانب خلايا إنتاج العسل ووحدات إنتاج الفطر، في مزارع التنور وباب عمان ومؤتة. ويرافق هذه المشاريع مسار تمكين يمتد خمس سنوات، يبدأ بالتدريب وبناء المهارات الفنية والمالية، ثم ينتقل إلى العمل والإشراف الفني وإدارة الإنتاج والتكاليف والتسويق، وصولاً إلى تمكين المشاركين من إدارة مشاريعهم باستقلالية أو ضمن نموذج شبه تعاوني، ونقل خبراتهم إلى مشاركين جدد.

وتأتي الفعالية ضمن حملة «بكل قطفة أجر»، التي أطلقتها تكية أم علي للتعريف بالمرحلة الزراعية من البرنامج وإبراز أثرها في حياة المشاركين وأسرهم، من خلال ما توفره من فرص لاكتساب المهارات والخبرات وتطوير مصادر الدخل.

وأكد المدير العام لتكية أم علي ودار أبو عبدالله، سامر بلقر، أهمية توجيه العطاء نحو مشاريع تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، مشيراً إلى أن البرنامج يحوّل الصدقة الجارية إلى أصول إنتاجية ترافقها برامج تدريب وتمكين ومتابعة، بما يساعد المشاركين على تطوير قدراتهم وتوليد دخل يسهم في تحسين ظروف أسرهم. وأضاف أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى الأسر والمجتمعات المحلية، ويسهم في بناء خبرات وقدرات تستمر بعد انتهاء فترة الدعم المباشر.

من جانبه، تناول أستاذ الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية، الدكتور عبدالله زيد الكيلاني، مفهوم الصدقة الجارية وأحكامها، والأبعاد التنموية للمشاريع والأصول التي يدوم نفعها ويعود أثرها على الأفراد والمجتمعات.

وشهدت الفعالية جلسة حوارية بعنوان «الصدقة الجارية التنموية من الفكرة إلى الأثر»، ناقشت دور المشاريع الزراعية في الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، وما توفره من فرص عمل ومصادر دخل، وأثرها في تعزيز الحماية الاجتماعية، ولا سيما للنساء. وشارك في الجلسة مزارعة من المشاركات في البرنامج، وممثل عن تكية أم علي، والنائب ديمة طهبوب، وهديل عبدالعزيز، مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية.

كما تضمنت الفعالية معرضاً للصور والقصص الإنسانية للمشاركين، عكس تجاربهم في المشاريع الإنتاجية وما أتاحته لهم من فرص للتعلم والعمل، إلى جانب زاوية «دكان استدامة» التي عرضت منتجات أُنتجت بأيدي المشاركين في البرامج التنموية، وعرض بصري لمؤشرات البرنامج ومشاريعه وأصوله الإنتاجية وفرص توليد الدخل.

ويعكس عنوان «وجوه تحكي القصة» حرص البرنامج على إبراز تجارب المشاركين أنفسهم، إلى جانب مؤشرات الإنتاج والدخل، وإتاحة مساحة لهم للحديث عن رحلتهم وما أحدثته فرص التدريب والعمل من تغييرات في حياتهم.

وتتيح تكية أم علي ودار أبو عبدالله للأفراد والمؤسسات المساهمة في البرنامج من خلال خيارات دعم متعددة، تشمل سهم «استدامة» بقيمة 50 ديناراً، إلى جانب دعم الأحواض والبيوت الزراعية وخلايا إنتاج العسل ووحدات إنتاج الفطر. ويمكن للراغبين بالمساهمة والتعرف إلى خيارات الدعم زيارة الموقع الإلكتروني لتكية أم علي: tua.jo.