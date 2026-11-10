0.6 مئوية في المفرق .. انخفاض لافت على درجات الحرارة الصغرى في الأردن الليلة الماضية

خبرني – سادت أجواء باردة خلال ساعات الليل الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 10 في عدد من مناطق المملكة الأردنية، مع تسجيل انخفاض لافت على درجات الحرارة الصغرى، إذ اقتربت من الصفر المئوي في بعض المناطق، فيما سجلت مناطق أخرى درجات حرارة تراوحت حول 5 إلى 7 درجات مئوية.

وبحسب بيانات محطات الرصد الجوي، سجلت المفرق أدنى درجة حرارة صغرى بواقع 0.6 درجة مئوية فقط، لتكون بذلك الأقل بين باقي مناطق المملكة، فيما سجلت معان 5 درجات مئوية، ومطار الملكة علياء 6 درجات مئوية، في مؤشر على برودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفقا لطقس العرب,

درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى المسجلة في عدد من مناطق المملكة:

- المفرق: 0.6° مئوية

- معان: 5.0° مئوية

- مطار الملكة علياء: 6.0° مئوية

- مطار عمان المدني: 6.2° مئوية

- الصفاوي: 6.6° مئوية

- إربد: 6.9° مئوية

- البحر الميت: 18° مئوية

- الزرقاء (الرصيفة): 6.8° مئوية

- عجلون: 10° مئوية

- العقبة: 12.6° مئوية

- غور الصافي: 17.0° مئوية

تفاوت واضح في الحرارة بين المرتفعات والأغوار والعقبة

وتُظهر القراءات تفاوتاً حرارياً واضحاً بين مناطق المملكة، إذ سجلت المناطق الداخلية والمناطق الشمالية درجات حرارة صغرى منخفضة، في حين كانت الأجواء أكثر اعتدالاً في العقبة، وارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في منطقة غور الصافي، التي سجلت صغرى بلغت 17 درجة مئوية.

ويُشار إلى أن تسجيل درجة حرارة صغرى بلغت 0.6 درجة مئوية في المفرق يعني اقتراب درجات الحرارة من نقطة التجمد، مما يساعد على تشكل الصقيع.