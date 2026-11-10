(عمان العربية) تشارك في تحديد الأولويات الصحية للمجتمع المحلي في ساكب بالتعاون مع صحة جرش واليونيسف

خبرني - في إطار دور جامعة عمان العربية في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية ودعم المبادرات الصحية والمجتمعية ، شاركت الجامعة ممثلةً بكلية العلوم التربوية والنفسية في جلسة حوارية نظّمتها مديرية صحة محافظة جرش بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في مركز صحي ساكب الشامل، بهدف تحديد وتحليل وتقييم الأولويات الصحية في مناطق ساكب والحسينيات ونجدة، تمهيداً لإعداد خطة عمل تستجيب للاحتياجات الصحية الفعلية للمجتمع المحلي، وذلك بمشاركة رئيس لجنة صحة مجتمع ساكب المحامي مروان عبود العياصرة، وأعضاء اللجنة، ومديرة مركز صحي ساكب الشامل الدكتورة رند القضاة، ومستشارة اليونيسف مها ضرغام، والدكتورة سماح العمري من كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية، والمهندسة وفاء عياصرة رئيسة وحدة التوعية والإعلام الصحي في مديرية صحة جرش، والأستاذة ميساء عضيبات من قسم النشاطات التربوية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة جرش ،إلى جانب عدد من مديري المدارس في ساكب.

واستعرض المحامي العياصرة خلال الجلسة آليات جمع المعلومات الصحية الموثوقة من خلال النموذج المعد لهذه الغاية، ومبيناً أن فرق اللجنة نفذت مسحاً ميدانياً في مناطق ساكب والحسينيات ونجدة لجمع البيانات الدقيقة، إلى جانب عقد جلسات حوارية لمناقشة محاور النموذج وتحديد أبرز القضايا والاحتياجات الصحية في المنطقة، وأكد أن هذه الجلسة تأتي استكمالاً للجهود السابقة، بهدف تحليل الأولويات الصحية وتقييمها وفق احتياجات المجتمع المحلي، وصولاً إلى إعداد خطة زمنية عملية قابلة للتنفيذ.

من جانبها بينت الأستاذة ضرغام محاور نموذج المسح الميداني، بدءاً من إعداد الملف التعريفي للمجتمع المحلي، مروراً بآليات جمع البيانات باستخدام النماذج المعتمدة، وصولاً إلى تحليل النتائج واستخلاص المؤشرات الصحية، بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية وترتيب الأولويات، ووضع التدخلات والبرامج المناسبة لمعالجتها، وأوضحت أن الهدف يتمثل في تحديد ثلاث أولويات صحية رئيسية استناداً إلى احتياجات المجتمع المحلي، وإعداد خطة عمل تمتد لعامين لمعالجتها.

بدورها أكدت الدكتورة القضاة على أهمية مراجعة المرضى للأطباء للحصول على الرعاية الصحية والعلاج المناسبين، والالتزام بالتعليمات الطبية والجرعات الدوائية المقررة، والحصول على الأدوية من خلال القنوات الطبية المعتمدة، بما يضمن سلامة المرضى وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

بدورها أشارت الدكتورة العمري إلى أن جامعة عمان العربية تحرص على تفعيل دور الإرشاد النفسي والتربوي في خدمة المجتمع المحلي، من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية والجمعيات واللجان الصحية المجتمعية في مناطق ساكب والحسينيات ونجدة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى إدراج موضوعات الصحة النفسية والتحديات المرتبطة بها ضمن استبانة المسح الميداني، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية، وتعزيز مهارات التعامل مع المشكلات والتحديات، وتوفير الدعم النفسي والإرشاد للفئات التي تحتاج إليه، بما في ذلك طلبة المدارس والجامعات، وبينت الدكتورة العمري بأن التوعية بالصحة النفسية لا تعني بالضرورة وجود اضطرابات نفسية لدى الأفراد، وإنما تهدف إلى تعزيز المعرفة والوعي، وتنمية القدرة على فهم التحديات النفسية والاجتماعية والتعامل معها بأساليب سليمة وفاعلة.

وأسفرت المناقشات عن تحديد ثلاث أولويات صحية رئيسية للمجتمع المحلي في مناطق ساكب والحسينيات ونجدة، شملت تعزيز الوعي بالصحة النفسية وأهميتها، ورفع مستوى المعرفة بسبل التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية، إلى جانب التعريف بنظام الطيبات وأثره على مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتعزيز الوعي بالعادات والأنماط الغذائية الصحية ودورها في التعامل مع الأمراض المزمنة، كما تضمنت الأولويات تعزيز الوعي بالممارسات الصحية السليمة في رعاية حديثي الولادة، والتأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل.

وتأتي مشاركة جامعة عمان العربية في هذه الجلسة تأكيداً لدورها في خدمة المجتمع المحلي، وتوظيف خبراتها الأكاديمية والتخصصية في معالجة القضايا المجتمعية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والنفسي، والمشاركة في تطوير مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي.