جامعة عمان العربية تطلق مجموعات بحثية متعددة التخصصات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومكافحة التضليل الرقمي

خبرني - في خطوة تعزز توجهها نحو تطوير منظومة بحثية قائمة على الابتكار والتكامل المعرفي، أطلقت جامعة عمان العربية ثلاث مجموعات بحثية متعددة التخصصات، تُعنى بتطوير حلول علمية وتقنية لقضايا معاصرة في: مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإسلامية، ومكافحة التضليل الرقمي، وذلك بموجب ثلاث اتفاقيات وقّعها الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية ، وبتنسيق ودعم مباشرين من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

وجاء توقيع الاتفاقيات عقب دراسة الطلبات المقدمة واعتمادها وفقاً للمعايير والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاتفاقية الأولى إطلاق مجموعة "الأمن السيبراني الذكي لإنترنت الأشياء"، برئاسة الدكتور محمد شهاب عميد البحث العلمي والدراسات العليا وعضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة الأستاذ الدكتور حسام الحمد مساعد الرئيس للتخطيط وضمان الجودة وعضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات ، والدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، والدكتورة عفاف العدينات مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا وعضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هناء أبو هاشم عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى تطوير نظام أمني تكيفي يعتمد على تقنيات التعلم الاتحادي والذكاء الاصطناعي لحماية البنية التحتية الرقمية.

كما تضمنت الاتفاقية الثانية إطلاق مجموعة "تمثيل المعرفة الإسلامية" برئاسة الدكتور غيث جرادات عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة الدكتورة كفاح الصوري عميد كلية الشريعة، والدكتورة الاء البوريني رئيس قسم الشريعة والدراسات الاسلامية ، والدكتور بلال أبو قدوم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة، والدكتورة هاجر العكور عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة، بهدف بناء إطار معرفي ذكي ورسم بياني للمعرفة (Knowledge Graph)، يسهم في توحيد العلوم الإسلامية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

أما الاتفاقية الثالثة فقد خُصصت لإطلاق مجموعة "مكافحة التضليل الرقمي (DeepGuard)" برئاسة الدكتورة آلاء المومني عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال، وبمشاركة الأستاذ الدكتور حسين عوض نائب عميد كلية الأعمال، والدكتور عمرو الزغول مساعد عميد كلية الأعمال ، وباحثين من كلية تكنولوجيا المعلومات، للعمل على تطوير نظام مبتكر للكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة (Deepfake)، والمساهمة في الحد من التضليل الإعلامي وتعزيز موثوقية المحتوى الرقمي.

وأعرب الدكتور الوديان عن سعادته بالمستوى العلمي للمشاريع البحثية المطروحة، وبما تتسم به من تكامل بين التخصصات الأكاديمية المختلفة، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تجسد حرص جامعة عمان العربية على توفير بيئة بحثية محفزة تدعم الباحثين وتشجع الابتكار والعمل البحثي المشترك، بما يسهم في تطوير حلول علمية وتقنية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب التطورات المتسارعة، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على المستويين الوطني والدولي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود جامعة عمان العربية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، وتعزيز الشراكات البحثية متعددة التخصصات، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع تطبيقية تسهم في خدمة المجتمع ومواكبة التحديات المستقبلية.