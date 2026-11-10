5.7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 10 أشهر

خبرني - بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 5.712 مليارات دينار، فيما بلغ حجم التداول خلال تشرين الأول الماضي نحو 601.8 مليون دينار، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة.

وأظهرت البيانات أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 نحو 234.3 مليون دينار، منها 23.5 مليون دينار خلال تشرين الأول وحده.

وبلغ إجمالي بيوعات العقار في المملكة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول 118,235 عقارا، منها 12,768 عقارا خلال تشرين الأول، فيما بلغ عدد العقارات المباعة للشركات خلال الأشهر العشرة الأولى 9,123 عقارا.

وفيما يتعلق بتملك غير الأردنيين، بلغ عدد معاملات التملك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 1,952 معاملة، بقيمة تقديرية بلغت نحو 186.6 مليون دينار، منها 216 معاملة خلال تشرين الأول، بقيمة تقديرية بلغت نحو 18.3 مليون دينار.

- مقارنة مع عام 2025

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، انخفض حجم التداول العقاري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 بنسبة 1.8%، مقارنة مع نحو 5.819 مليارات دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بانخفاض بلغت قيمته نحو 106.6 ملايين دينار.

كما تراجع حجم التداول خلال تشرين الأول بنسبة 5.2% على أساس سنوي، مقارنة مع نحو 634.5 مليون دينار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض قدره نحو 32.8 مليون دينار.

في المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 4.3%، مقارنة مع نحو 224.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 9.8 ملايين دينار.

أما خلال تشرين الأول وحده، فتراجعت الإيرادات بنسبة 5.4%، مقارنة مع نحو 24.9 مليون دينار خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

- ارتفاع قيمة تملك غير الأردنيين

وأظهرت البيانات ارتفاع القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 بنسبة 9.1%، مقارنة مع نحو 171 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 15.6 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع رغم تراجع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 2.7%، مقارنة مع 2,006 معاملات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

وعلى المستوى الشهري، تراجع عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال تشرين الأول بنسبة 16%، مقارنة مع 257 معاملة خلال الشهر نفسه من عام 2025، فيما انخفضت قيمتها التقديرية بنسبة 32.7%، مقارنة مع نحو 27.1 مليون دينار خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

* تراجع بيوعات العقار

وأظهرت المقارنة انخفاض إجمالي بيوعات العقار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.8%، مقارنة مع 126,817 عقارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغ 8,582 عقارا.

كما انخفضت بيوعات العقار خلال تشرين الأول بنسبة 6%، مقارنة مع 13,583 عقارا خلال الشهر ذاته من عام 2025.

وتراجع عدد العقارات المباعة للشركات خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 5.5%، مقارنة مع 9,659 عقارا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بإحصاءات تملك العقارات بحسب الجنس، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة أن نسبة المالكين الإناث بلغت 35.23%، مقابل 64.77% للمالكين الذكور.